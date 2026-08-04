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SIMBOL LUKSUZA

FOTO Ovo su najskuplje jahte na svijetu: Pogledajte koliko su vrijedne i tko im je vlasnik

Nisu samo prijevozno sredstvo, već ploveći simboli luksuza i bogatstva. Najskuplje jahte na svijetu vrijede stotine milijuna eura, a iza njih stoje imena najbogatijih ljudi planeta. Pogledajte koje su se našle na vrhu liste i tko uživa u njihovom luksuzu
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FOTO Ovo su najskuplje jahte na svijetu: Pogledajte koliko su vrijedne i tko im je vlasnik
U nastavku pogledajte koje su najskuplje jahte na svijetu , koliko koštaju i tko im je vlasnik. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje su najskuplje jahte na svijetu , koliko koštaju i tko im je vlasnik. | Foto: 123RF
Komentari 1

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