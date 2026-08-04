FOTO Ovo su najskuplje jahte na svijetu: Pogledajte koliko su vrijedne i tko im je vlasnik

Nisu samo prijevozno sredstvo, već ploveći simboli luksuza i bogatstva. Najskuplje jahte na svijetu vrijede stotine milijuna eura, a iza njih stoje imena najbogatijih ljudi planeta. Pogledajte koje su se našle na vrhu liste i tko uživa u njihovom luksuzu
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U nastavku pogledajte koje su najskuplje jahte na svijetu , koliko koštaju i tko im je vlasnik.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su najskuplje jahte na svijetu , koliko koštaju i tko im je vlasnik. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje su najskuplje jahte na svijetu , koliko koštaju i tko im je vlasnik.
| Foto: 123RF
10. Pelorus, 300 mlijuna dolara, investitori UAE
| Foto: Facebook
10. Pelorus, 300 mlijuna dolara, investitori UAE
| Foto: Facebook
10. Pelorus, 300 mlijuna dolara, investitori UAE
| Foto: Facebook
9. Al said, 300 milijuna dolara, sultan Omana
| Foto: TITOUAN DEBRAY
9. Al said, 300 milijuna dolara, sultan Omana
| Foto: Facebook
9. Al said, 300 milijuna dolara, sultan Omana
| Foto: Facebook
8. Serene, 400 milijuna dolara, princ Saudijske Arabije
| Foto: Facebook
8. Serene, 400 milijuna dolara, princ Saudijske Arabije
| Foto: Facebook
8. Serene, 400 milijuna dolara, princ Saudijske Arabije
| Foto: Facebook
7. Dubai 400 milijuna dolara, vladar Dubaija
| Foto: Facebook
7. Dubai 400 milijuna dolara, vladar Dubaija
| Foto: Facebook
7. Dubai 400 milijuna dolara, vladar Dubaija
| Foto: Facebook
6. Motor Yacht, 440 milijuna dolara, Andrey Melnichenko
| Foto: Facebook
6. Motor Yacht, 440 milijuna dolara, Andrey Melnichenko
| Foto: Facebook
6. Motor Yacht, 440 milijuna dolara, Andrey Melnichenko
| Foto: Facebook
5. Koru, 500 milijuna dolara, Jeff Bezos
| Foto: Facebook
5. Koru, 500 milijuna dolara, Jeff Bezos
| Foto: Facebook
5. Koru, 500 milijuna dolara, Jeff Bezos
| Foto: Facebook
4. A+, 527 milijuna dolara, Sheikh Mansour
| Foto: Facebook
4. A+, 527 milijuna dolara, Sheikh Mansour
| Foto: Facebook
4. A+, 527 milijuna dolara, Sheikh Mansour
| Foto: Facebook
3. Azzam, 600 milijuna dolara, kraljevska obitelj UAE
| Foto: Facebook
3. Azzam, 600 milijuna dolara, kraljevska obitelj UAE
| Foto: Facebook
3. Azzam, 600 milijuna dolara, kraljevska obitelj UAE
| Foto: Facebook
2. Dilbar, 800 milijuna dolara, Alisher Usmanov
| Foto: Facebook
2. Dilbar, 800 milijuna dolara, Alisher Usmanov
| Foto: Facebook
2. Dilbar, 800 milijuna dolara, Alisher Usmanov
| Foto: Facebook
1. Eclipse, 1.5 miljardi dolara, Roman Abramovich
| Foto: Facebook
1. Eclipse, 1.5 miljardi dolara, Roman Abramovich
| Foto: Facebook
1. Eclipse, 1.5 miljardi dolara, Roman Abramovich
| Foto: Facebook