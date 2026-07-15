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FOTO Ovo su poznate žene koje su na alkoholnim pićima izgradile milijunske poslove

Poznata imena iz svijeta glazbe, filma i mode svoju su popularnost pretvorila u unosne poslove u industriji alkoholnih pića. Od tekile i vina do votke, viskija i gotovih koktela, njihovi brendovi osvajaju svjetska tržišta, a neki ostvaruju desetke milijuna dolara prihoda. Kendall Jenner, Cameron Diaz, Beyoncé i druge slavne žene pokazale su da se iza njihova imena kriju i ozbiljne poslovne ambicije
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FOTO Ovo su poznate žene koje su na alkoholnim pićima izgradile milijunske poslove
U galeriji pogledajte koje su zvijezde uložile u alkoholna pića i koliko vrijede njihovi poslovi. | Foto: 123RF
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U galeriji pogledajte koje su zvijezde uložile u alkoholna pića i koliko vrijede njihovi poslovi. | Foto: 123RF
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