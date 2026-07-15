FOTO Ovo su poznate žene koje su na alkoholnim pićima izgradile milijunske poslove

Poznata imena iz svijeta glazbe, filma i mode svoju su popularnost pretvorila u unosne poslove u industriji alkoholnih pića. Od tekile i vina do votke, viskija i gotovih koktela, njihovi brendovi osvajaju svjetska tržišta, a neki ostvaruju desetke milijuna dolara prihoda. Kendall Jenner, Cameron Diaz, Beyoncé i druge slavne žene pokazale su da se iza njihova imena kriju i ozbiljne poslovne ambicije
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U galeriji pogledajte koje su zvijezde uložile u alkoholna pića i koliko vrijede njihovi poslovi.
| Foto: 123RF
U galeriji pogledajte koje su zvijezde uložile u alkoholna pića i koliko vrijede njihovi poslovi. |
Foto: 123RF
U galeriji pogledajte koje su zvijezde uložile u alkoholna pića i koliko vrijede njihovi poslovi.
| Foto: 123RF
PINK – TWO WOLVES WINE. Two Wolves Wine boutique je vinarija koja proizvodi premium kalifornijska vina u limitiranim serijama. Male količine i ekskluzivnost brenda pomogle su mu da se pozicionira u luksuznom segmentu vinskog tržišta.
| Foto: Instagram/twowolveswine
Vina Two Wolves proizvode se od grožđa uzgojenog na vinogradarskom imanju u blizini Santa Barbare. Naglasak je na poljoprivredi, radu u vinogradu i proizvodnji vina u manjim količinama.
| Foto: Instagram/twowolveswine
Točne financijske brojke poslovanja nisu javno dostupne, no limitirane serije vina redovito se rasprodaju. Two Wolves tako posluje kao ekskluzivan boutique brend, a ne kao proizvođač namijenjen masovnom tržištu.
| Foto: Instagram/twowolveswine
RITA ORA – PRÓSPERO TEQUILA. Próspero Tequila premium je brend tekile u kojem Rita Ora sudjeluje kao kreativna partnerica i dioničarka. Brend se na tržištu želi istaknuti modernim pristupom tradicionalnoj proizvodnji meksičke tekile i luksuznim dizajnom boca.
| Foto: Instagram/prosperotequila
Iza proizvodnje stoji Stella Anguiano, jedna od rijetkih žena koje su se afirmirale kao majstorice destilacije u industriji tekile. Próspero se proizvodi od 100-postotne plave agave, a u ponudi ima Blanco, Reposado i Añejo tekile.
| Foto: Instagram/prosperotequila
Próspero Tequila proširila se na međunarodna tržišta i osvaja priznanja na natjecanjima alkoholnih pića. Iako vrijednost brenda i godišnji prihodi nisu javno objavljeni, partnerstvo s Ritom Orom i pozicioniranje u rastućem premium segmentu tekile donijeli su brendu globalnu prepoznatljivost.
| Foto: Instagram/prosperotequila
SARAH JESSICA PARKER – INVIVO X, SJP. Invivo X, SJP nastao je u partnerstvu s novozelandskom vinarijom Invivo.
| Foto: Instagram/invivoxsjp
Sauvignon Blanc jedan je od najpoznatijih proizvoda brenda. Vino je privuklo pozornost kritičara i osvojilo brojne nagrade na međunarodnim vinskim natjecanjima.
| Foto: Instagram/invivoxsjp
Invivo X, SJP prerastao je u ozbiljan globalni vinski posao s milijunima prodanih boca. Iako točni prihodi i vrijednost brenda nisu javno objavljeni, vina se prodaju na brojnim tržištima diljem svijeta, što ga svrstava među uspješnije celebrity vinske projekte.
| Foto: Instagram/invivoxsjp
CAMERON DIAZ – AVALINE.
Avaline proizvodi organska i veganska vina, a ponuda uključuje bijela, crvena, rosé i pjenušava vina. Brend se pozicionirao među potrošačima koji traže transparentniji pristup proizvodnji vina.
| Foto: Instagram/avaline
Vina se proizvode od grožđa uzgojenog bez sintetičkih pesticida, herbicida i umjetnih gnojiva. Avaline je tijekom 2025. nastavio bilježiti snažan poslovni rast.
| Foto: Instagram/avaline
Forbes ga navodi kao jedan od najbrže rastućih vinskih brendova u SAD-u, uz gotovo 50-postotni godišnji rast. Procijenjena tržišna vrijednost brenda prelazi 50 milijuna dolara.
| Foto: Instagram/avaline
KYLIE MINOGUE – KYLIE MINOGUE WINES.
Kylie Minogue Wines izgradio je ponudu vina među kojima se posebno ističu prosecco i rosé. Brend je ostvario velik komercijalni uspjeh na vinskom tržištu.
| Foto: Instagram/kylieminoguewines
Linija vina usmjerena je na popularne kategorije koje imaju široku publiku, a prosecco i rosé postali su prepoznatljivi proizvodi brenda.
| Foto: Instagram/kylieminoguewines
Iako financijski podaci o poslovanju nisu javno objavljeni, Kylie Minogue Wines izrastao je u globalno prepoznatljiv i komercijalno uspješan vinski brend s proizvodima koji se prodaju na brojnim tržištima diljem svijeta.
| Foto: Instagram/kylieminoguewines
FERGIE – FERGUSON CREST. Ferguson Crest boutique je vinarija koja proizvodi kalifornijska vina u manjim količinama. Brend je nastao kao obiteljski posao usmjeren na proizvodnju vina.
| Foto: Instagram/fergusoncrest
Za razliku od velikih celebrity brendova namijenjenih masovnom tržištu, Ferguson Crest posluje kao manja vinarija s ograničenom proizvodnjom.
| Foto: Instagram/fergusoncrest
Financijski rezultati i tržišna vrijednost Ferguson Cresta nisu navedeni, no vinarija je primjer celebrity ulaganja u boutique proizvodnju vina.
| Foto: Instagram/fergusoncrest
KENDALL JENNER – 818 TEQUILA. 818 Tequila proizvodi se u Jaliscu u Meksiku, a od lansiranja je privukla veliko zanimanje kupaca. Brend naglašava održivost kroz suradnju s lokalnim proizvođačima agave, korištenje ambalaže od recikliranih i održivijih materijala te program u kojem se ostaci agave iz proizvodnje pretvaraju u građevinski materijal koji se koristi za lokalne projekte u Meksiku.
| Foto: Instagram/drink818
Još 2022. godine prodaja 818 Tequile iznosila je oko 25 milijuna dolara. Poslovanje je nastavilo rasti i tijekom sljedećih godina.
| Foto: Instagram/drink818
Prema procjenama industrijskih analitičara navedenima u članku, 818 Tequila tijekom 2025. ostvaruje više od 55 milijuna dolara godišnjeg prihoda. Vrijednost kompanije procjenjuje se između 200 i 400 milijuna dolara.
| Foto: Instagram/drink818
KATE HUDSON – KING ST. VODKA.
King St. Vodka proizvodi se u Kaliforniji od GMO-free kukuruza i ne sadrži gluten. Destilira se čak sedam puta kako bi se postigao čist i mekan okus.
| Foto: Instagram/kingstvodka
Posebnost proizvodnje je korištenje alkalne vode s višom pH vrijednošću. Brend se tako želi izdvojiti na tržištu premium votki i ponuditi proizvod naglašene čistoće i glatkoće.
| Foto: Instagram/kingstvodka
King St. Vodka ušla je na konkurentno tržište premium alkoholnih pića s naglaskom na kvalitetu sastojaka i pažljivo osmišljen proces proizvodnje. Brend je proširio distribuciju na američkom tržištu, dok podaci o prihodima i procijenjenoj vrijednosti kompanije nisu javno objavljeni.
| Foto: Instagram/kingstvodka
BEYONCÉ – SIRDAVIS. SirDavis je američki viski napravljen od 51 posto raži i 49 posto ječmenog slada, što mu daje spoj začinskih nota raži i mekšeg karaktera slada. Proizvod je namijenjen premium tržištu i kupcima koji traže luksuznija izdanja viskija.
| Foto: Instagram/sirdavis
Viski završno odležava u bačvama od šerija, što dodatno oblikuje njegov okus i izdvaja ga među američkim viskijima. SirDavis je lansiran u suradnji s jednim od najvećih svjetskih proizvođača luksuznih alkoholnih pića, čime je od početka dobio snažnu međunarodnu distribuciju.
| Foto: Instagram/sirdavis
SirDavis se prodaje po premium cijeni od oko 90 dolara po boci, a ubrzo nakon lansiranja počeo je osvajati nagrade na međunarodnim natjecanjima alkoholnih pića. Financijski rezultati brenda zasad nisu javno objavljeni, no iza projekta stoji snažna globalna distribucija i ulazak na unosno tržište premium američkog viskija.
| Foto: Instagram/sirdavis
BLAKE LIVELY – BETTY BOOZE. Linija je gotovih koktela u limenci napravljenih od pravog voća, prirodnih aroma i kvalitetnih alkoholnih pića. Brend je nastao kao alkoholni nastavak uspješne linije bezalkoholnih miksera Betty Buzz.
| Foto: Instagram/bettybuzz
Kokteli su spremni za konzumaciju odmah nakon hlađenja, bez dodatnog miješanja sastojaka, a brend se uključio u brzo rastuće tržište gotovih alkoholnih pića. U ponudi su kombinacije s tekilom i bourbonom, pakirane u limenke i namijenjene praktičnoj konzumaciji.
| Foto: Instagram/bettybuzz
Prema financijskim procjenama iz 2025. godine, zajednička vrijednost brendova Betty Buzz i Betty Booze iznosi oko 22 milijuna dolara. Poslovanje se tako proširilo iz segmenta bezalkoholnih miksera na unosno tržište gotovih koktela, čime je dodatno povećan komercijalni potencijal oba brenda.
| Foto: Instagram/bettybuzz