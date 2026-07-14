FOTO Ovu Britanku zovu i 'zločesta djevojka': Kad vidite fotke bit će vam jasno zašto...

Anetta Beri nije samo još jedno lice s društvenih mreža - ova britanska manekenka i influencerica iz Londona izgradila je prepoznatljiv imidž koji spaja modu, glamur i pomalo opasnu 'bad girl' energiju
Rođena 19. kolovoza 2001., Anetta je pažnju privukla upečatljivim izgledom, samouvjerenim nastupom i sadržajem u kojem često pokazuje luksuzan lifestyle, modne kombinacije i svoju odvažnu stranu. To najbolje pokazuje ova fotografija na kojoj piše 'maneater', što u prijevodu znači žderačića muškaraca ili znači opasna, zavodljiva žena koja "proždire" muškarce emocionalno ili seksualno.
| Foto: Instagram/anettaberi_
Rođena 19. kolovoza 2001., Anetta je pažnju privukla upečatljivim izgledom, samouvjerenim nastupom i sadržajem u kojem često pokazuje luksuzan lifestyle, modne kombinacije i svoju odvažnu stranu. To najbolje pokazuje ova fotografija na kojoj piše 'maneater', što u prijevodu znači žderačića muškaraca ili znači opasna, zavodljiva žena koja "proždire" muškarce emocionalno ili seksualno. |
Foto: Instagram/anettaberi_
Rođena 19. kolovoza 2001., Anetta je pažnju privukla upečatljivim izgledom, samouvjerenim nastupom i sadržajem u kojem često pokazuje luksuzan lifestyle, modne kombinacije i svoju odvažnu stranu. To najbolje pokazuje ova fotografija na kojoj piše 'maneater', što u prijevodu znači žderačića muškaraca ili znači opasna, zavodljiva žena koja "proždire" muškarce emocionalno ili seksualno.
| Foto: Instagram/anettaberi_
Na Instagramu i TikToku okupila je stotine tisuća pratitelja, a njezin stil prepoznatljiv je po ženstvenim, zavodljivim kombinacijama, naglašenom make-upu i stavu koji odiše samopouzdanjem. Savršen primjer je ova fotografija gdje je skoro pa do kraja skinula svoj kupaći.
| Foto: Instagram/anettaberi_
Upravo taj spoj elegancije i “bad girl” vibea postao je njezin zaštitni znak – djeluje poput osobe koja se ne boji privlačiti pažnju i igrati po vlastitim pravilima.
| Foto: Instagram/anettaberi_
Osim influencerske karijere, Anetta se okušala i u modelingu te glumi, a sudjelovala je i u modnim projektima povezanim s međunarodnom scenom. Danas gradi prepoznatljiv brend oko svog izgleda i osobnosti, dok njezini pratitelji prate svaki njezin modni potez i transformaciju.
| Foto: Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_
Foto Instagram/anettaberi_