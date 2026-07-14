Obavijesti

Galerija

Komentari 1
SKORO JE SKINULA SVE!

FOTO Ovu Britanku zovu i 'zločesta djevojka': Kad vidite fotke bit će vam jasno zašto...

Anetta Beri nije samo još jedno lice s društvenih mreža - ova britanska manekenka i influencerica iz Londona izgradila je prepoznatljiv imidž koji spaja modu, glamur i pomalo opasnu 'bad girl' energiju
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Ovu Britanku zovu i 'zločesta djevojka': Kad vidite fotke bit će vam jasno zašto...
Rođena 19. kolovoza 2001., Anetta je pažnju privukla upečatljivim izgledom, samouvjerenim nastupom i sadržajem u kojem često pokazuje luksuzan lifestyle, modne kombinacije i svoju odvažnu stranu. To najbolje pokazuje ova fotografija na kojoj piše 'maneater', što u prijevodu znači žderačića muškaraca ili znači opasna, zavodljiva žena koja "proždire" muškarce emocionalno ili seksualno. | Foto: Instagram/anettaberi_
1/76
Rođena 19. kolovoza 2001., Anetta je pažnju privukla upečatljivim izgledom, samouvjerenim nastupom i sadržajem u kojem često pokazuje luksuzan lifestyle, modne kombinacije i svoju odvažnu stranu. To najbolje pokazuje ova fotografija na kojoj piše 'maneater', što u prijevodu znači žderačića muškaraca ili znači opasna, zavodljiva žena koja "proždire" muškarce emocionalno ili seksualno. | Foto: Instagram/anettaberi_
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026