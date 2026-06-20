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TOPLINSKI VAL

FOTO Pakleno je vruće: U Splitu i Dubrovniku plaže gore, kupači traže spas u moru

Visoke temperature obilježile su dan na jugu Hrvatske. Na dubrovačkoj plaži Banje tražilo se mjesto više, a brojni su se odlučili rashladiti u moru s pogledom na zidine staroga grada. Ništa mirnije nije bilo ni na splitskim Bačvicama, gdje su kupači uživali u kupanju i sunčanju
Gužva na splitskim Bačvicama
Na splitskim bačvicama tražilo se mjesto više pod suncobranom. | Foto: Zvonimir Barisin
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Na splitskim bačvicama tražilo se mjesto više pod suncobranom. | Foto: Zvonimir Barisin
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