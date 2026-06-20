FOTO Pakleno je vruće: U Splitu i Dubrovniku plaže gore, kupači traže spas u moru

Visoke temperature obilježile su dan na jugu Hrvatske. Na dubrovačkoj plaži Banje tražilo se mjesto više, a brojni su se odlučili rashladiti u moru s pogledom na zidine staroga grada. Ništa mirnije nije bilo ni na splitskim Bačvicama, gdje su kupači uživali u kupanju i sunčanju
Na splitskim bačvicama tražilo se mjesto više pod suncobranom.
| Foto: Zvonimir Barisin
Na splitskim bačvicama tražilo se mjesto više pod suncobranom. |
Foto: Zvonimir Barisin
Na splitskim bačvicama tražilo se mjesto više pod suncobranom.
| Foto: Zvonimir Barisin
Turisti i domaći uživali u kupanju, sunčanju i druženju uz more.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Bačvice u Splitu.
| Foto: Zvonimir Barisin
Plaža Banje u Dubrovniku krcata je kupačima.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Brojni turisti odlučili su potražiti hlad i odmoriti se od vrućina.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Neki su umjesto na plaži, osvježenje potražili na gradskim fontanama.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Plaža Banje u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Turisti u Dubrovniku traže osvježenje.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Turisti u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Turisti u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Turisti u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Turisti u Dubrovniku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL