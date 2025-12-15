FOTO U Slavonskom Brodu zapaljena 3. adventska svijeća
Središte Slavonskog Broda večeras je ispunila posebna blagdanska atmosfera, kada je na Korzu svečano upaljena treća adventska svijeća. Brojni građani okupili su se kako bi zajedno obilježili ovu važnu adventsku nedjelju, u ozračju zajedništva, mira i iščekivanja Božića
Treća adventska svijeća, simbol radosti, upaljena je uz poruku nade i solidarnosti, podsjećajući na važnost međusobnog razumijevanja i bliskosti uoči nadolazećih blagdana. Mnogi posjetitelji zadržali su se u šetnji Korzom, uživajući u toplim napicima i blagdanskoj ponudi, koja je dodatno upotpunila večernji doživljaj.
| Foto: Ivica Galovic/PIXSELL