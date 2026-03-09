Obavijesti

5 MJESECI NA PUTU

FOTO Par iz Dalmacije motorima obišao cijelu Južnu Ameriku: Pogledajte te prirodne ljepote!

Kad su Andrea i Boris došli do Ushuaie, najjužnijeg grada na kontinentu i općenito najjužnijeg grad na svijetu - ostvarili su svoj motoristički san - bio je to ogroman cilj koji i motivira. Doživjeli su mnogo lijepih trenutaka...
Andrea Dajak (38) iz Splita i njezin partner Boris Zanki (47) iz Komiže na Visu proputovali su Južnu Ameriku sve do njene najjužnije točke. Nakon 14000 km i tri mjeseca stigli su u Ushuaiu u Argentini, najjužniji grad na svijetu i san većine motorista. | Foto: PRIVATNA ARHIVA
Andrea Dajak (38) iz Splita i njezin partner Boris Zanki (47) iz Komiže na Visu proputovali su Južnu Ameriku sve do njene najjužnije točke. Nakon 14000 km i tri mjeseca stigli su u Ushuaiu u Argentini, najjužniji grad na svijetu i san većine motorista. | Foto: PRIVATNA ARHIVA
