FOTO Par iz Dalmacije motorima obišao cijelu Južnu Ameriku: Pogledajte te prirodne ljepote!

Imamo i šator sa sobom, a i kuhalo pa smo u Čileu i Argentini spavali u šatoru i kuhali si. Ne samo jer je standard svega viši u ove dvije države već i zato jer postoji više mogućnosti za kampiranjem, i to na mjestima koja ne može zamijeniti niti jedan apartman - pored oceana, rijeka, jezera, u pustinji, u skloništima od divljeg vjetra u Patagoniji, legendarnim mjestima poznatim samo ovakvim putnicima. I to je nezamjenjiv doživljaj! Kuhamo jer volimo pojesti nešto nama poznato, a i time smo neovisni o pronalasku restorana. Ne štedimo na povijesti i kulturi, dakle na muzeje i posjete znamenitostima, ali ni na dobroj lokalnoj hrani, pa smo tako jeli tradicionalna jela u svim državama - hrčka u Perúu, alpake i ljame u Boliviji, guanaco u Argentini, njihove steakove mesa specijalnog okusa, kušali vina i rakove iz južnog mora..., kažu. | Foto: PRIVATNA ARHIVA