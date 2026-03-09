FOTO Par iz Dalmacije motorima obišao cijelu Južnu Ameriku: Pogledajte te prirodne ljepote!

Kad su Andrea i Boris došli do Ushuaie, najjužnijeg grada na kontinentu i općenito najjužnijeg grad na svijetu - ostvarili su svoj motoristički san - bio je to ogroman cilj koji i motivira. Doživjeli su mnogo lijepih trenutaka...
Andrea Dajak (38) iz Splita i njezin partner Boris Zanki (47) iz Komiže na Visu proputovali su Južnu Ameriku sve do njene najjužnije točke. Nakon 14000 km i tri mjeseca stigli su u Ushuaiu u Argentini, najjužniji grad na svijetu i san većine motorista.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Andrea Dajak (38) iz Splita i njezin partner Boris Zanki (47) iz Komiže na Visu proputovali su Južnu Ameriku sve do njene najjužnije točke. Nakon 14000 km i tri mjeseca stigli su u Ushuaiu u Argentini, najjužniji grad na svijetu i san većine motorista. |
Foto: PRIVATNA ARHIVA
Andrea Dajak (38) iz Splita i njezin partner Boris Zanki (47) iz Komiže na Visu proputovali su Južnu Ameriku sve do njene najjužnije točke. Nakon 14000 km i tri mjeseca stigli su u Ushuaiu u Argentini, najjužniji grad na svijetu i san većine motorista.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Par je u državi Belize krajem 2024. godine u Srednjoj Americi kupio dva rabljena motora od jedne prijateljice, i koja također radi moto ture i krenuo na put prema jugu.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Sve je započelo u Belizeu, a pretvorilo se u avanturu života. Ideja o velikoj avanturi počela je još prije pet godina kada je Andrea sama putovala Južnom Amerikom s backpackom i to većinom javnim prijevozom.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Ljubav prema motorima razvijala je još od malih nogu jer je obitelj s majčine strane tome naginjala, pa i obiteljski prijatelji.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Vožnja motora mi je i opuštanje i adrenalin, sredstvo za istraživanje i otkrivanje zanimljivosti, i odmor od svega. I hobi, i posao, i način života. I eto, nešto što mi je kao djetetu izgledao kao san, a to je upoznati svijet motorom, sada se ipak ostvaruje. Drugačije je to nego autom. Svako putovanje ima svoje čari, a mene je privlačilo baš ovo, govori Splićanka
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Najveća čar je u tome što nemaju striktno određenu rutu. Putuju dan za danom, sukladno vremenskim uvjetima ili kako odluče, pa i negdje stati i nešto posjetiti. Tako bukiraju i smještaj. Za hranu i gorivo također planiraju prema kilometraži.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Znamo sve 'famozne' ceste koje se voze u Južnoj Americi pa smo tako vozili poznatu Pan Americanu, Carreteru Austral u Čileu, Rutu 40 u Argentini, itd. No nezaobilazni su i makadamski putevi, scenografske ceste, vidikovci - nešto smo znali od prije, a neke smo dobili kao prijedloge od drugih putnika. Također je pomoglo to što sam i ja prije putovala ovim kontinentom tri mjeseca, pa sam imala uvid kako se gdje stvari odvijaju, "kako se diše" i što vidjeti, priča Andrea.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Čim priđemo ljudima pričajući njihov jezik, odmah smo im bliži, osjećaju se ugodnije, makar i jer se samo trudite pričati njihov jezik. To nam je pomoglo u bezbroj situacija, pogotovo za nabavku dijelova motora, govore Andrea i Boris.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Imamo i šator sa sobom, a i kuhalo pa smo u Čileu i Argentini spavali u šatoru i kuhali si. Ne samo jer je standard svega viši u ove dvije države već i zato jer postoji više mogućnosti za kampiranjem, i to na mjestima koja ne može zamijeniti niti jedan apartman - pored oceana, rijeka, jezera, u pustinji, u skloništima od divljeg vjetra u Patagoniji, legendarnim mjestima poznatim samo ovakvim putnicima. I to je nezamjenjiv doživljaj! Kuhamo jer volimo pojesti nešto nama poznato, a i time smo neovisni o pronalasku restorana. Ne štedimo na povijesti i kulturi, dakle na muzeje i posjete znamenitostima, ali ni na dobroj lokalnoj hrani, pa smo tako jeli tradicionalna jela u svim državama - hrčka u Perúu, alpake i ljame u Boliviji, guanaco u Argentini, njihove steakove mesa specijalnog okusa, kušali vina i rakove iz južnog mora..., kažu.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Zadnjih 200 kilometara puta smo bili napeti, ali smo isto bili pripremili boce šampanjca s kojim smo "oprali" motore što su nas doveli do dolje. Šampanjac je bio i da nazdravimo - za nas, i za hrvatske motoriste i sreću što predstavljamo sve nas na takvom putu. Nismo sigurni je li ovo još koji hrvatski par učinio na dva motora. Nama je to osobni uspjeh, gušt i zadovoljstvo, govore Andrea i Boris.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Ispostavilo se da im Ushuaia nije najjužnija točka jer su se tamo ukrcali na ekspedicijski brod i završili na Antarktici! Oduševila ih je čista priroda, tišina i zvukovi životinjskog svijeta s toga ledenog kontinenta. Radovali su se maženju pingvina, no kontakt sa životinjama zbog njihove zaštite tamo je strogo zabranjen.
| Foto: PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto Espen Mills
Foto Espen Mills
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto Espen Mills
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA
Foto PRIVATNA ARHIVA