FOTO Pariški tjedan mode šokirao kreacijama: Modeli na pisti izgledali potpuno goli

Paris Fashion Week poznat je po bizarnim i provokativnim kreacijama koje pomiču granice mode. Posebnu pažnju privlače 'goli' printovi koji stvaraju iluziju golog tijela. Upravo takvi neobični komadi često postaju najbizarniji dio revija
U nastavku pogledajte bizarne kreacije Paris Fashion Weeka.
| Foto: Canva/ANTI/Instagram
U nastavku pogledajte bizarne kreacije Paris Fashion Weeka. |
Foto: Canva/ANTI/Instagram
U nastavku pogledajte bizarne kreacije Paris Fashion Weeka.
| Foto: Canva/ANTI/Instagram
Paris Fashion Week poznat je kao jedan od najvažnijih modnih događaja na svijetu, ali i kao mjesto gdje dizajneri često pomiču granice dobrog ukusa. Na pistama se redovito pojavljuju neobične siluete, pretjerane proporcije i konceptualni komadi koji više podsjećaju na umjetničke instalacije nego na svakodnevnu odjeću. Revije su često osmišljene kao spektakli koji šokiraju publiku i izazivaju rasprave u modnoj industriji. Upravo takva bizarnost i eksperimentiranje čine pariški tjedan mode posebnim. Zbog toga mnoge kolekcije postaju viralne upravo zbog svoje neobičnosti.
| Foto: Instagram
Modna kuća Jean Paul Gaultier desetljećima je poznata po provokativnom i ekscentričnom pristupu dizajnu. Dizajner je u modu uveo elemente ironije, seksualnosti i pop-kulture, često namjerno šokirajući publiku. Njegove revije često uključuju teatralne elemente, neobične materijale i pretjerane krojeve. Zbog toga se Gaultier često naziva „enfant terrible“ modne industrije. Njegove kolekcije na Paris Fashion Weeku redovito privlače pažnju upravo zbog svoje bizarne estetike.
| Foto: Instagram
Na novijim revijama u Parizu dizajneri često stvaraju komade koji izgledaju gotovo nadrealno. Pojedini odjevni komadi imaju napuhane ili neprirodno povećane dijelove koji iz tijela strše poput skulptura. Takve siluete stvaraju dojam modne karikature i naglašavaju teatralnost revije. Cilj takvih kreacija nije praktičnost nego snažan vizualni efekt. Mnogi komadi izgledaju kao da su nastali iz futurističkog ili science-fiction svijeta.
| Foto: Instagram
Jedan od najbizarnijih trendova na pariškim pistama su tzv. goli ili trompe-l’œil printovi. Riječ je o uzorcima koji stvaraju iluziju da je model potpuno gol, iako zapravo nosi odjevni predmet. Takvi komadi često su izrađeni od uskih materijala koji dodatno naglašavaju efekt optičke iluzije. Dizajneri ih koriste kako bi provocirali publiku i propitali granicu između odjeće i tijela. Upravo zbog te provokativnosti takvi komadi često postaju najkomentiraniji dio revija.
| Foto: Profimedia
U nekim kolekcijama bizarnost ide još dalje pa su predstavljeni bodiji s hiperrealističnim printovima golog tijela. Na pojedinim revijama takvi kostimi prikazuju čak i dlake i anatomske detalje, što stvara gotovo šokantan efekt na pisti. Publika i internet često burno reagiraju na takve komade jer izgledaju poput anatomske ilustracije. Upravo takvi provokativni komadi često postaju viralni trenutci Paris Fashion Weeka. Kritičari ih opisuju kao granicu između mode, satire i performansa.
| Foto: Profimedia
Na Paris Fashion Weeku revije često izgledaju poput kazališnih predstava. Scenografija, glazba i styling osmišljeni su tako da dodatno naglase dramatičnost i neobičnost kolekcije. Dizajneri često koriste ekstravagantne frizure, neobičnu šminku i teatralne modne dodatke. Sve to pretvara modnu pistu u svojevrsnu umjetničku pozornicu. Takav pristup pokazuje da moda može biti i oblik performansa.
| Foto: Instagram
U suvremenoj modnoj industriji šok i neobičnost često su način da se kolekcija izdvoji. Neobične kreacije, poput iluzija golotinje, pretjeranih proporcija ili futurističkih kostima, brzo privlače pažnju medija i društvenih mreža. Paris Fashion Week zato često postaje mjesto na kojem dizajneri namjerno pomiču granice i eksperimentiraju. Iako mnogi komadi nikada neće završiti u svakodnevnoj garderobi, oni oblikuju modne trendove i potiču raspravu o ulozi mode u društvu. Upravo ta kombinacija umjetnosti, provokacije i bizarnosti čini pariški tjedan mode jedinstvenim.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto ANTI
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram