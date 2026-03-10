FOTO Pariški tjedan mode šokirao kreacijama: Modeli na pisti izgledali potpuno goli

Paris Fashion Week poznat je kao jedan od najvažnijih modnih događaja na svijetu, ali i kao mjesto gdje dizajneri često pomiču granice dobrog ukusa. Na pistama se redovito pojavljuju neobične siluete, pretjerane proporcije i konceptualni komadi koji više podsjećaju na umjetničke instalacije nego na svakodnevnu odjeću. Revije su često osmišljene kao spektakli koji šokiraju publiku i izazivaju rasprave u modnoj industriji. Upravo takva bizarnost i eksperimentiranje čine pariški tjedan mode posebnim. Zbog toga mnoge kolekcije postaju viralne upravo zbog svoje neobičnosti. | Foto: Instagram