FOTO Playboy ju je proglasio najljepšom: Danas i dalje plijeni pažnju seksi izdanjima

Claire Sinclair godinama privlači pažnju prepoznatljivim retro glamur stilom i izrazito ženstvenim izgledom. Njezina karijera uključuje modeling, glumu i nastupe, a seksepil joj je jedan od zaštitnih znakova
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Claire Sinclair rođena je 1991. godine u Los Angelesu, a modelingom se počela baviti još kao tinejdžerica. Već se tada profilirala kroz glamurozne i pin-up fotografije, što je kasnije postalo zaštitni znak njezina izgleda.
| Foto: Instagram/realclairesinclair
Claire Sinclair rođena je 1991. godine u Los Angelesu, a modelingom se počela baviti još kao tinejdžerica. Već se tada profilirala kroz glamurozne i pin-up fotografije, što je kasnije postalo zaštitni znak njezina izgleda. |
Foto: Instagram/realclairesinclair
Claire Sinclair rođena je 1991. godine u Los Angelesu, a modelingom se počela baviti još kao tinejdžerica. Već se tada profilirala kroz glamurozne i pin-up fotografije, što je kasnije postalo zaštitni znak njezina izgleda.
| Foto: Instagram/realclairesinclair
Širu popularnost stekla je kao Playboyeva Playmate of the Month za listopad 2010., a godinu poslije proglašena je i Playmate of the Year. Upravo je taj uspjeh učvrstio njezin status jedne od prepoznatljivijih pin-up modela svoje generacije.
| Foto: Instagram/realclairesinclair
Sinclair je poznata po izrazito ženstvenoj figuri, dugoj smeđoj kosi i upečatljivom izgledu koji kombinira retro glamur i seksepil. Njezin stil često naglašava obline i podsjeća na estetiku klasičnih pin-up modela.
| Foto: Facebook
Osim modelinga, bavila se glumom i nastupala u televizijskim projektima, a posebno se istaknula u burlesknom showu Pin Up u Las Vegasu. U nastupima je dodatno gradila imidž zavodljive performerice inspirirane vintage estetikom.
| Foto: Instagram/realclairesinclair
Njezin izgled i danas je važan dio javnog imidža, a prepoznatljiva je po kombinaciji raskošnih oblina, ženstvenog stila i samouvjerenog nastupa. Upravo spoj retro pin-up estetike i naglašenog seksepila učinio ju je vrlo prepoznatljivom na društvenim mrežama i u svijetu glamura.
| Foto: Facebook
Foto Instagram/realclairesinclair
Foto Instagram/realclairesinclair
Foto Instagram/realclairesinclair
Foto Instagram/realclairesinclair
Foto Instagram/realclairesinclair
Foto Instagram/realclairesinclair
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook