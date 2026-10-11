FOTO Playboy ju je proglasio najljepšom: Danas i dalje plijeni pažnju seksi izdanjima

Njezin izgled i danas je važan dio javnog imidža, a prepoznatljiva je po kombinaciji raskošnih oblina, ženstvenog stila i samouvjerenog nastupa. Upravo spoj retro pin-up estetike i naglašenog seksepila učinio ju je vrlo prepoznatljivom na društvenim mrežama i u svijetu glamura. | Foto: Facebook