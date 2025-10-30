FOTO Po Michelinu - 14 gradova u kojima su najbolji restorani

1. Tokio, Japan. Ni jedan grad na svijetu nema više restorana s Michelinovim zvjezdicama od Tokija. U japanskoj prijestolnici nalazi se oko 194 restorana koji zajedno broje čak 251 zvjezdicu, čime Tokio uvjerljivo dominira svijetom fine dininga i po količini i po raznolikosti. Ovdje se može pronaći sve: od skrivenih sushi barova u podzemnim prolazima do elegantnih kaiseki restorana u kojima svako jelo priča sezonsku priču. | Foto: Chayatorn Laorattanavech