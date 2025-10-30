FOTO Po Michelinu - 14 gradova u kojima su najbolji restorani

Michelinove zvjezdice već su desetljećima simbol vrhunske gastronomije. Gradovi diljem svijeta natječu se za ova prestižna priznanja koja nagrađuju kreativnost, vještinu i strast prema hrani. Od užurbanih azijskih metropola do povijesnih europskih prijestolnica, upravo su ovi gradovi skupili najviše Michelinovih zvjezdica i postali nezaobilazna odredišta za sve prave gurmane
1. Tokio, Japan.
Ni jedan grad na svijetu nema više restorana s Michelinovim zvjezdicama od Tokija. U japanskoj prijestolnici nalazi se oko 194 restorana koji zajedno broje čak 251 zvjezdicu, čime Tokio uvjerljivo dominira svijetom fine dininga i po količini i po raznolikosti. Ovdje se može pronaći sve: od skrivenih sushi barova u podzemnim prolazima do elegantnih kaiseki restorana u kojima svako jelo priča sezonsku priču.
| Foto: Chayatorn Laorattanavech
1. Tokio, Japan.
Ni jedan grad na svijetu nema više restorana s Michelinovim zvjezdicama od Tokija. U japanskoj prijestolnici nalazi se oko 194 restorana koji zajedno broje čak 251 zvjezdicu, čime Tokio uvjerljivo dominira svijetom fine dininga i po količini i po raznolikosti. Ovdje se može pronaći sve: od skrivenih sushi barova u podzemnim prolazima do elegantnih kaiseki restorana u kojima svako jelo priča sezonsku priču. |
Foto: Chayatorn Laorattanavech
1. Tokio, Japan.
Ni jedan grad na svijetu nema više restorana s Michelinovim zvjezdicama od Tokija. U japanskoj prijestolnici nalazi se oko 194 restorana koji zajedno broje čak 251 zvjezdicu, čime Tokio uvjerljivo dominira svijetom fine dininga i po količini i po raznolikosti. Ovdje se može pronaći sve: od skrivenih sushi barova u podzemnim prolazima do elegantnih kaiseki restorana u kojima svako jelo priča sezonsku priču.
| Foto: Chayatorn Laorattanavech
2. Pariz, Francuska.
Pariz je gotovo sinonim za pojam haute cuisine, pa ne čudi što se nalazi pri samom vrhu s otprilike 123 restorana s Michelinovim zvjezdicama i ukupno oko 160 zvjezdica. U ovom gradu stoljetna kulinarska tradicija susreće suvremenu inovaciju, stvarajući gastronomski doživljaj koji poštuje korijene, ali neprestano evoluira.
| Foto: 123RF
3. Kyoto, Japan.
Kyoto je duša japanske kulinarske tradicije, grad u kojem se svaka sezona slavi kroz okus, teksturu i estetiku. Ovdje se nalazi oko 100 restorana s Michelinovim zvjezdicama, a većina ih njeguje tradicionalnu kaiseki kuhinju i umjetnost sezonskog pripremanja jela.
| Foto: 123RF
4. Osaka, Japan.
Lokalno poznata kao “kuhinja nacije”, Osaka se može pohvaliti s oko 92 restorana koji nose Michelinove zvjezdice. Iako je svjetski poznata po svojoj uličnoj hrani, ovaj grad jednako impresionira i vrhunskim restoranima. Izraz “kuidaore”, koji znači “jedi dok ne padneš”, savršeno opisuje duh Osake, ovdje se uživa u hrani bez zadrške, bilo da jedete takoyaki s uličnog štanda ili degustirate jela u restoranu s tri zvjezdice.
| Foto: DREAMSTIME
5. London, Ujedinjeno Kraljevstvo.
London je pravo kulinarsko ogledalo svoje multikulturalnosti. S između 70 i 85 restorana s Michelinovim zvjezdicama, ovaj grad nudi mnogo više od klasične francuske kuhinje. Na jelovnicima se isprepliću moderna britanska jela, azijska fuzija, kreativna vegetarijanska kuhinja i bliskoistočni okusi, odraz raznolikosti koja definira London.
| Foto: 123RF
6. New York City, SAD.
S približno 71 restoranom s Michelinovim zvjezdicama, New York je nesumnjivo gastronomska prijestolnica Sjedinjenih Država. Povijest grada isprepletena s migracijama i stalnim dolascima kulinarskih talenata iz cijelog svijeta stvorila je scenu koja izgleda kao, cijeli svijet sažet u pet gradskih četvrti.
| Foto: SEREDA Tomas
7. Hong Kong, Kina (SAR).
Smješten na spoju Istoka i Zapada, Hong Kong se može pohvaliti s više od 70 restorana koji nose Michelinove zvjezdice. Ovdje se susreću kantonska tradicija i međunarodna profinjenost, stvarajući jedinstvenu gastronomsku scenu koja slavi raznolikost i preciznost.
| Foto: zhou,yilu
8. Singapur.
Iako malen po veličini, Singapur ima golem gastronomski utjecaj. S više od 50 restorana s Michelinovim zvjezdicama, ovaj gradski otok dokaz je da vrhunska kuhinja ne ovisi o prostoru, već o strasti i kreativnosti.
| Foto: 123RF
9. Šangaj, Kina.
Gastronomska scena Šangaja posljednjih je godina doživjela pravi procvat. Danas se grad može pohvaliti s više od 50 restorana koji nose Michelinove zvjezdice, a nude spoj tradicionalne kineske elegancije i hrabrih, suvremenih koncepata.
| Foto: Canva
10. Madrid, Španjolska.
Madrid se posljednjih godina tiho, ali sigurno, pretvorio u jednu od najuzbudljivijih europskih gastronomskih prijestolnica. Broj restorana s Michelinovim zvjezdicama u stalnom je porastu, a oni spajaju bogatu španjolsku tradiciju s modernom kreativnošću.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
11. Barcelona, Španjolska.
Barcelona spaja katalonski ponos u kuhanju s bogatstvom mediteranskih sastojaka i modernističkom kreativnošću. Grad se može pohvaliti brojnim restoranima s Michelinovim zvjezdicama, što dodatno potvrđuje njegov status jedne od najvažnijih kulinarskih točaka Europe.
| Foto: Canva
12. Milano, Italija.
Milano je gastronomska prijestolnica sjeverne Italije, grad u kojem se moda, umjetnost i hrana stapaju u jedinstven stil života. S približno 14 do 19 restorana s Michelinovim zvjezdicama, Milano savršeno spaja bogatu talijansku kulinarsku tradiciju s modernim dizajnom i estetikom.
| Foto: 123RF
13. Lisabon, Portugal.
Lisabon se nametnuo kao jedno od najuzbudljivijih gastronomskih odredišta u Europi. Grad bilježi rast broja restorana s Michelinovim zvjezdicama, koji spajaju portugalsku tradiciju s modernim kulinarskim tehnikama. Iako Portugal ukupno ima manje zvjezdica u usporedbi s Francuskom ili Italijom, kvaliteta hrane i omjer cijene i iskustva u Lisabonu često su izvanredni.
| Foto: Pixabay
14. Seul, Južna Koreja.
Seul brzo napreduje na globalnoj gastronomskoj karti i sada broji oko 40 restorana s Michelinovim zvjezdicama. Ovdje se korejska kulinarska baština spaja s inovacijama koje pomiču granice okusa i prezentacije.
| Foto: 123RF