Obavijesti

Galerija

Komentari 5
OKUSI LATINSKE AMERIKE U ZAGREBU

FOTO Počeo je festival Fiesta Latina! Pogledajte atmosferu s otvorenja i delicije koje se nude

Fiesta Latina otvorila je svoja vrata na Trgu Josipa Jurja Strossmayera i već prvoga dana razigran festivalski prostor ispunila je brojna publika. Ovdje vaš čekaju mirisi roštilja, ritmovi salse s plesnog podija i jako dobra atmosfera
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Počeo festival Fiesta Latina
Festival traje od 24. kolovoza do 30. kolovoza, a na čak 11 kućica možete pronaći prefine latinoameričke delicije i koktele koji će vas oboriti s nogu. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
1/53
Festival traje od 24. kolovoza do 30. kolovoza, a na čak 11 kućica možete pronaći prefine latinoameričke delicije i koktele koji će vas oboriti s nogu. | Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026