FOTO Počeo je festival Fiesta Latina! Pogledajte atmosferu s otvorenja i delicije koje se nude

Fiesta Latina otvorila je svoja vrata na Trgu Josipa Jurja Strossmayera i već prvoga dana razigran festivalski prostor ispunila je brojna publika. Ovdje vaš čekaju mirisi roštilja, ritmovi salse s plesnog podija i jako dobra atmosfera
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Festival traje od 24. kolovoza do 30. kolovoza, a na čak 11 kućica možete pronaći prefine latinoameričke delicije i koktele koji će vas oboriti s nogu.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Festival traje od 24. kolovoza do 30. kolovoza, a na čak 11 kućica možete pronaći prefine latinoameričke delicije i koktele koji će vas oboriti s nogu. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Festival traje od 24. kolovoza do 30. kolovoza, a na čak 11 kućica možete pronaći prefine latinoameričke delicije i koktele koji će vas oboriti s nogu.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Među poznatim chefovima koji su predstavili svoja jela bio je Mate Janković sa svojim Cubano sendvičem.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Hrpa ljudi došla je isprobati hranu koja je svojim mirisima ispunila centar grada.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Na festivalu se tražio tacos više!
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Koktela u raznim varijantama nije nedostajalo.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Tu je i chef Ivan Temšić s kućice Noel street food.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL