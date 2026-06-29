FOTO Počeo je festival Fuliranje Summer Oasis: Evo što se jede i pije u centru Zagreba

Fuliranje Summer Oasis ponovno je otvorilo vrata na Trgu Josipa Jurja Strossmayera. Bili smo na otvorenju i uvjerili se da posjetitelje očekuje odlična atmosfera, mirisi fine hrane koji se šire trgom te osvježavajći kokteli i dobra glazba
Od 29. lipnja do 5. srpnja Strossmayerov trg je epicentar zagrebačke ljetne scene, gdje se tacosi, pizze, curry, burgeri i palačinke spajaju s osvježavajućim pićima i večernjim partyjima. Ulaz je besplatan, a cijeli prostor uređen je kao mala gradska oaza za bijeg od svakodnevice.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Od 29. lipnja do 5. srpnja Strossmayerov trg je epicentar zagrebačke ljetne scene, gdje se tacosi, pizze, curry, burgeri i palačinke spajaju s osvježavajućim pićima i večernjim partyjima. Ulaz je besplatan, a cijeli prostor uređen je kao mala gradska oaza za bijeg od svakodnevice. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Od 29. lipnja do 5. srpnja Strossmayerov trg je epicentar zagrebačke ljetne scene, gdje se tacosi, pizze, curry, burgeri i palačinke spajaju s osvježavajućim pićima i večernjim partyjima. Ulaz je besplatan, a cijeli prostor uređen je kao mala gradska oaza za bijeg od svakodnevice.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Za gastronomsku ponudu zaduženi su neki od najpoznatijih domaćih chefova i street food koncepata: Institut za burgere by Mate Janković, Tres Tacos by Mario Mihelj, Street Food by Tom Gretić, Omertà Pizza Contemporanea by Enes Hrnjić, Papoy Munch and Brunch, Jellyfish in Space, Gdje je Jura? by Klepić Juraj, dok za koktele i osvježenje brinu Ginglebells i Mojito Central Bar.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ako ste ovih dana u Zagrebu, Fuliranje Summer Oasis nudi pravi ljetni ugođaj bez potrebe za pakiranjem kofera, a kako je bilo na otvorenju pogledajte u nastavku.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Tres Tacos kućica by Mario Mihelj ponovno je oduševila tacosima u više varijanti.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Smash burgeri iz Instituta za burgere by Mate Janković pun su pogodak, ako volite burgere s ovime ne možete fulati.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Banana puding sladoled s kućice Gdje je Jura? by Juraj Klepić je savršen ljetni desert koji morate isprobati.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Na festivalu su se našle i pizze napoletane koje možete naći na kućici Omerta Pizza.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ako volite ljuto, svakako posjetite kućicu Street food by Tom Gretić i isprobajte curry s piletinom i kozicama.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kod njega možete pronaći i mini burgere sa slatkom piletinom.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Jellyfish in Space u ponudi ima zanimljivo jelo - sushi tacose s tunom.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Canneloni s kućice Gdje je Jura? by Juraj Klepić.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Osježavajuća pić možete pronaći na kućicama Ginglebells i Mojito Central Bar, a nas je oduševio Watermelon mojito s Mojito Central bar kućice.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL