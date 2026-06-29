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Ljeto u gradu

FOTO Počeo je festival Fuliranje Summer Oasis: Evo što se jede i pije u centru Zagreba

Fuliranje Summer Oasis ponovno je otvorilo vrata na Trgu Josipa Jurja Strossmayera. Bili smo na otvorenju i uvjerili se da posjetitelje očekuje odlična atmosfera, mirisi fine hrane koji se šire trgom te osvježavajći kokteli i dobra glazba
Zagreb: Fuliranje Summer Oasis
Od 29. lipnja do 5. srpnja Strossmayerov trg je epicentar zagrebačke ljetne scene, gdje se tacosi, pizze, curry, burgeri i palačinke spajaju s osvježavajućim pićima i večernjim partyjima. Ulaz je besplatan, a cijeli prostor uređen je kao mala gradska oaza za bijeg od svakodnevice. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Od 29. lipnja do 5. srpnja Strossmayerov trg je epicentar zagrebačke ljetne scene, gdje se tacosi, pizze, curry, burgeri i palačinke spajaju s osvježavajućim pićima i večernjim partyjima. Ulaz je besplatan, a cijeli prostor uređen je kao mala gradska oaza za bijeg od svakodnevice. | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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