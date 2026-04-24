FOTO Poduzetna majka Andrea stvara prekrasne kreacije od voska: 'Nisu samo dekoracija'

Iza brenda ANASI stoji Andrea Ivković, kreativka koja je svoju ljubav prema estetici i ručnom radu pretvorila u uspješan mali biznis. Njezina priča počinje iz znatiželje i želje za stvaranjem – eksperimentiranjem s voskom, koje je s vremenom preraslo u ozbiljniji projekt. Njena desna ruka je njezin suprug Kristian Pries. Kristian je zadužen za logistiku, nabavu i istraživanje novih alata koji nas mogu podići na višu razinu (laser, plotter i sve ono što meni nije zanimljivo ), dok je Andrei dio kreativa - osmišljanje proizvoda, stalno učenje i na kraju izrada svakog proizvoda koji izlazi iz njezine male radionice. Energija brenda? Elegantno, profinjeno, upečatljivo. | Foto: Instagram/anasi.hr