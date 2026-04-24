FOTO Poduzetna majka Andrea stvara prekrasne kreacije od voska: 'Nisu samo dekoracija'

Na domaćoj sceni pojavio se autentični brend koji pomiče granice između dekoracije i umjetnosti. Brend 'ANASI' – osvaja svojim ručno rađenim voštanim kompozicijama
Riječ je o unikatnim dekoracijama izrađenima od voska i gipsa, često smještenima pod staklenim zvonima, u čašama ili okvirima, pri čemu svaki komad funkcionira kao mala, zatvorena scenografija.
U središtu priče nije samo vizualni dojam, već i sam materijal. Vosak, koji se tradicionalno povezuje sa svijećama i intimnim kućnim ugođajem, ovdje postaje svojevrsno “platno”. Njegova podatnost omogućuje oblikovanje sitnih detalja, tekstura i slojeva koji stvaraju dubinu i umjetnički efekt.
Takav pristup daje predmetima dodatnu dimenziju – oni nisu samo dekor, već objekti koji komuniciraju emociju prostora. Upravo zato se ANASI kompozicije često doživljavaju kao spoj umjetnosti i dizajna.
Jedan od najprepoznatljivijih elemenata ovih radova su staklena zvona – kupole koje kompozicijama daju osjećaj zaštićenosti, ali i određene simbolike. U povijesti i kulturi, zvona i kupole često su imale funkciju očuvanja i isticanja vrijednih predmeta, stvarajući intimni “mikrosvijet” unutar stakla.
Posebnost ovih komada leži u činjenici da su ručno izrađeni, što znači da nijedna dizajn nije identičan drugome. U vremenu masovne proizvodnje, takav pristup ponovno vraća fokus na sporiji, promišljeni proces izrade i individualnost svakog predmeta.
Iza brenda ANASI stoji Andrea Ivković, kreativka koja je svoju ljubav prema estetici i ručnom radu pretvorila u uspješan mali biznis. Njezina priča počinje iz znatiželje i želje za stvaranjem – eksperimentiranjem s voskom, koje je s vremenom preraslo u ozbiljniji projekt. Njena desna ruka je njezin suprug Kristian Pries. Kristian je zadužen za logistiku, nabavu i istraživanje novih alata koji nas mogu podići na višu razinu (laser, plotter i sve ono što meni nije zanimljivo ), dok je Andrei dio kreativa - osmišljanje proizvoda, stalno učenje i na kraju izrada svakog proizvoda koji izlazi iz njezine male radionice. Energija brenda? Elegantno, profinjeno, upečatljivo.
Kako sama objašnjava, u početku nije imala plan pokrenuti brend. Sve je krenulo spontano, kroz izradu proizvoda za sebe i bliske ljude. No pozitivne reakcije okoline bile su ključne – ljudi su počeli pokazivati interes, naručivati proizvode i dijeliti preporuke, što ju je potaknulo da svoju strast pretvori u posao.
Proces izrade opisuje kao kreativan i intuitivan. Vosak u njezinim rukama dobiva nove oblike, a svaki komad nastaje ručno, s puno pažnje i strpljenja. Upravo ta unikatnost i osobni pristup izdvajaju ANASI na tržištu.
Na pitanje što joj je bilo najizazovnije, ističe balansiranje između kreativnog dijela i poslovne strane brenda. Vođenje vlastitog posla zahtijeva organizaciju, disciplinu i stalno učenje, ali naglašava da joj upravo sloboda stvaranja daje najveću motivaciju.
Inspiraciju pronalazi u svakodnevici, detaljima i estetici koja ju okružuje. Važno joj je da proizvodi ne budu samo dekorativni, nego da stvaraju ugođaj i emociju.
Poručuje i da je za uspjeh ključno krenuti, čak i bez savršenog plana. Smatra da se najviše uči kroz praksu i da je važno ostati autentičan, jer upravo to ljudi prepoznaju.
Danas ANASI polako gradi svoju prepoznatljivost, a Andreina dokazuje da se iz hobija može razviti ozbiljna priča – uz dovoljno strasti, rada i hrabrosti.
