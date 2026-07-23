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LUKSUZNA VILA

FOTO Pogled vrijedan 2 milijuna eura: Zavirite u mediteransku ljepoticu u Opatiji

Ovo je mediteranska oaza s vlastitim identitetom, jasnog arhitektonskog karaktera, ali bez ijedne nepotrebne geste. Kuća za život koji se odvija sporije, bliže moru i bliže prirodi, kaže Ivona Brnelić
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FOTO Pogled vrijedan 2 milijuna eura: Zavirite u mediteransku ljepoticu u Opatiji
Kad je ugledate prvi put, jasno vam je da ova vila nije nastala po šabloni. Snažna, prepoznatljiva arhitektura, a opet prostor koji odiše mirom, smjestila se na Opatijskoj rivijeri kao mjesto koje ne traži pažnju, nego je jednostavno ima. O tome što ovu nekretninu izdvaja od svega ostalog na tržištu pričamo s Ivonom Brnelić, kreativnom direktoricom Remington Real Estatea, agencije koja vilu prodaje. | Foto: Remington Real Estate
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Kad je ugledate prvi put, jasno vam je da ova vila nije nastala po šabloni. Snažna, prepoznatljiva arhitektura, a opet prostor koji odiše mirom, smjestila se na Opatijskoj rivijeri kao mjesto koje ne traži pažnju, nego je jednostavno ima. O tome što ovu nekretninu izdvaja od svega ostalog na tržištu pričamo s Ivonom Brnelić, kreativnom direktoricom Remington Real Estatea, agencije koja vilu prodaje. | Foto: Remington Real Estate
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