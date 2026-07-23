FOTO Pogled vrijedan 2 milijuna eura: Zavirite u mediteransku ljepoticu u Opatiji

Dnevnu zonu opisuje kao otvorenu, ali ne i praznu. 'Kuhinja, blagovaonica, dnevni boravak, sve je to povezano u jednu jasnu i funkcionalnu cjelinu. Namještaj je nenametljiv, materijali smireni, a pogled ostaje glavni motiv cijelog prostora.' Terase, kaže, treba promatrati kao ravnopravan dio doma, ne kao dodatak. - Veliki stol okrenut prema moru, grijani infinity bazen, sunčalište, mediteransko zelenilo, sve je posloženo tako da se koristi tijekom cijelog dana. Život ovdje prirodno prelazi iz kuće na terasu, to se ne planira, to se samo dogodi - opisuje. | Foto: Remington Real Estate