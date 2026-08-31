PROJEKT ZA POHVALU FOTO Pogledajte 14 zagrebačkih dvorišta koja su bila asfaltirana i siva, a sada su zelene oaze

Donosimo prizore iz 14 dvorišta koja su nekoć bila siva, asfaltirana, a sada su male zelene oaze koje istodobno upijaju oborinske vode, ublažavaju učinak urbanih toplinskih otoka, povećavaju bioraznolikost. Hrvatska komora arhitekata ove je godine projektu ActGREEN dodijelila nagradu za inovacije i održivost u arhitekturi, potvrdivši da se i naizgled jednostavna ideja – pretvaranje zapuštenih gradskih dvorišta u zelene površine – može razviti u vrijedan primjer urbane transformacije. Iako je europski dio projekta završen, Grad nastavlja s ozelenjivanjem. Već je pripremljena dokumentacija za uređenje još 17 dvorišta, a cilj projekta nije samo sadnja stabala i uklanjanje betona nego i postupna promjena odnosa prema gradskom prostoru.

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