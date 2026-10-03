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PUTOVANJA IZ SNOVA

FOTO Pogledajte 25 najljepših sela na svijetu u 2026. godini

Od alpskih sela uz kristalno čista jezera do šarenih ribarskih naselja i mjesta skrivenih među stijenama, neka sela izgledaju gotovo nestvarno. Autorica vodiča za 2026. izdvojila je 25 mjesta koja se ističu prirodnim krajolikom, arhitekturom, kulturnom baštinom i očuvanim tradicionalnim karakterom
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Chipping Steps, Tetbury
U nastavku pogledajte 25 najljepših sela na svijetu prema ovom izboru. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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U nastavku pogledajte 25 najljepših sela na svijetu prema ovom izboru. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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