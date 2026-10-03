FOTO Pogledajte 25 najljepših sela na svijetu u 2026. godini

Od alpskih sela uz kristalno čista jezera do šarenih ribarskih naselja i mjesta skrivenih među stijenama, neka sela izgledaju gotovo nestvarno. Autorica vodiča za 2026. izdvojila je 25 mjesta koja se ističu prirodnim krajolikom, arhitekturom, kulturnom baštinom i očuvanim tradicionalnim karakterom
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U nastavku pogledajte 25 najljepših sela na svijetu prema ovom izboru.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte 25 najljepših sela na svijetu prema ovom izboru. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte 25 najljepših sela na svijetu prema ovom izboru.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. HALLSTATT, AUSTRIJA. Smješten uz istoimeno jezero u austrijskim Alpama, Hallstatt je poznat po kućama iz 16. stoljeća, planinskoj kulisi i povijesti dugoj tisućama godina. Dio je
UNESCO-ove regije Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut.
| Foto: PROFIMEDIA
2. OIA, GRČKA. Bijele kuće i crkve s plavim kupolama smještene na liticama Santorinija učinile su Oiju jednim od najprepoznatljivijih mjesta u Grčkoj. Posebno je poznata po zalascima sunca i pogledima na Egejsko more.
| Foto: 123RF
3. GIETHOORN, NIZOZEMSKA. Često ga zovu „Venecijom Nizozemske“ jer se kroz staru jezgru protežu kanali, dok automobila gotovo nema. Posjetitelji ga obilaze čamcima, biciklima ili pješice.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd
4. BIBURY, ENGLESKA. Ovo selo u Cotswoldsu prepoznatljivo je po kućama od medeno obojenog kamena i poznatom Arlington Rowu. Kroz mjesto protječe rijeka Coln, a selo je poslužilo i kao filmska kulisa.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. REINE, NORVEŠKA. Ribarsko selo na Lofotima okruženo je dramatičnim planinama i fjordovima. Zimi je posebno popularno zbog sjeverne svjetlosti, dok ljeti privlači posjetitelje ponoćnim suncem.
| Foto: 123RF
6. MANAROLA, ITALIJA. Jedno od pet sela Cinque Terrea poznato je po kućama jarkih boja koje se spuštaju niz litice prema Ligurskom moru. Uvršteno je u UNESCO-ovu svjetsku baštinu.
| Foto: 123RF
7. ÈZE, FRANCUSKA. Srednjovjekovno selo smješteno je na litici više od 400 metara iznad Mediterana. Uske kamene uličice i pogled na Azurnu obalu glavni su aduti ovog mjesta.
| Foto: en.wikipedia.org
8. GRUYÈRES, ŠVICARSKA. Utvrđeno srednjovjekovno selo poznato je po istoimenom siru i dvorcu iz 13. stoljeća. Smješteno je na brežuljku s pogledom na švicarski krajolik.
| Foto: OLHA SOLODENKO
9. BURANO, ITALIJA. Otok u venecijanskoj laguni poznat je po kućama obojenima u intenzivne nijanse. Uz šarene kanale, Burano je poznat i po stoljetnoj tradiciji izrade čipke.
| Foto: 123RF
10. SHIRAKAWA-GO, JAPAN. Ovo UNESCO-ovo selo poznato je po tradicionalnim kućama sa strmim slamnatim krovovima u stilu gassho-zukuri. Posebno dojmljivo izgleda pod debelim slojem snijega.
| Foto: 123RF
11. GIMMELWALD, ŠVICARSKA. Malo alpsko selo sa svega stotinjak stanovnika zatvoreno je za automobile. Okružuju ga zelene livade i visoki planinski vrhovi. luxurycolumnist.com
| Foto: 123RF
12. WENGEN, ŠVICARSKA. Smješten iznad doline Lauterbrunnen, Wengen je još jedno selo bez automobila. Zimi privlači skijaše, a ljeti planinare.
| Foto: 123RF
13. GORDES, FRANCUSKA. Kamene kuće spuštaju se niz brežuljak u srcu Provanse, okružen poljima lavande i maslinicima. Selo je poznato i po renesansnom dvorcu te opatiji Sénanque.
| Foto: 123RF
14. SAINT-PAUL-DE-VENCE, FRANCUSKA. Ovo srednjovjekovno selo na Azurnoj obali poznato je po galerijama, umjetničkim ateljeima i kamenim ulicama unutar starih zidina. Tijekom desetljeća privlačilo je brojne poznate umjetnike.
| Foto: 123RF
15. COCHEM, NJEMAČKA. Smješten uz rijeku Mosel, Cochem je okružen vinogradima i kućama od drvenih greda. Iznad mjesta dominira dvorac Reichsburg.
| Foto: 123RF
16. MÜRREN, ŠVICARSKA. Selo bez automobila nalazi se na 1650 metara nadmorske visine iznad doline Lauterbrunnen. Poznato je po pogledu na Eiger, Mönch i Jungfrau.
| Foto: 123RF
17. MONSANTO, PORTUGAL. Kuće su ovdje doslovno ugrađene među goleme granitne stijene, koje ponegdje služe i kao zidovi ili krovovi. Zbog toga selo ima jedan od najneobičnijih izgleda u Europi.
| Foto: 123RF
18. KAMPUNG PELANGI, INDONEZIJA. Poznato kao „Dugino selo“, mjesto je doživjelo veliku preobrazbu kada je više od 200 kuća obojeno u jarke boje. Projekt je pomogao oživjeti lokalnu zajednicu i turizam.
| Foto: 123RF
19. CIVITA DI BAGNOREGIO, ITALIJA. Drevno selo stoji na vrhu erodirajuće vulkanske stijene i do njega se dolazi dugim pješačkim mostom. Zbog stalne erozije prozvano je „umirućim selom“.
| Foto: 123RF
20. DEAN VILLAGE, ŠKOTSKA. Iako se nalazi nedaleko od središta Edinburgha, djeluje kao potpuno odvojen svijet. Nekadašnja mlinarska zajednica poznata je po povijesnim kamenim zgradama uz Water of Leith.
| Foto: 123RF
21. SAKSUN, FARSKI OTOCI. U ovom izoliranom selu živi manje od deset stanovnika. Tradicionalne kuće s travnatim krovovima smještene su uz lagunu i dramatičan sjevernoatlantski krajolik.
| Foto: 123RF
22. GÁSADALUR, FARSKI OTOCI. Nekada jedno od najizoliranijih mjesta na Farskim otocima, selo je danas dostupnije zahvaljujući tunelu. Najpoznatije je po slapu Múlafossur koji se spušta izravno prema oceanu.
| Foto: 123RF
23. EGUISHEIM, FRANCUSKA. Alzaško selo građeno je u koncentričnim krugovima oko središnjeg trga i dvorca. Šarene kuće s drvenim gredama i obiljem cvijeća daju mu gotovo bajkovit izgled.
| Foto: 123RF
24. PENGLIPURAN, BALI. Tradicionalno balijsko selo poznato je po kućama od bambusa i drveta, hramovima, očuvanim običajima i iznimno urednim kamenim ulicama. Više je puta nagrađivano zbog očuvanja okoliša
| Foto: 123RF
25. CASTLE COMBE, ENGLESKA. Smješten u Cotswoldsu, Castle Combe poznat je po kamenim kućicama, zelenilu i vijugavim ulicama. Selo je poslužilo i kao kulisa za brojne filmske i televizijske produkcije.
| Foto: 123RF