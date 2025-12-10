FOTO Pogledajte bajkoviti zalazak na Kozjaku: Pravi spektakl boja iznad Dalmacije

Zalazak sunca na Kozjaku prizor je koji iznova oduzima dah svima koji mu svjedoče. Ova dalmatinska planina, smještena iznad Kaštela i Splita, svakog se dana pretvara u pozornicu na kojoj nebo izvodi svoju najljepšu predstavu
Kada sunce počne tonuti prema horizontu, cijeli krajolik uranja u čaroliju boja — od toplih zlatnih tonova do dubokih narančastih i ljubičastih nijansi.
Foto: Zvonimir Barisin
|
Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
Dok se staza lagano spušta u tišinu predvečerja, planinari, rekreativci i ljubitelji prirode zauzimaju svoje omiljene točke s pogledom prema moru. Atmosfera je mirna. Samo povremeni šum vjetra kroz borove prekida tišinu, dok se pred očima otvara panoramski prizor Splita, Kaštela i otoka.
Foto: Zvonimir Barisin
Kozjakov zalazak posebno je drag fotografima, jer kombinacija visine, otvorenog pogleda i igre oblaka stvara savršene uvjete za nezaboravne kadrove. Kažu da se dvije večeri nikada ne ponove na isti način: nekad je horizont bistar i sunce nestaje u čistoj liniji, a nekad oblaci stvore dramatičan okvir koji prizoru daje posebnu dubinu.
Foto: Zvonimir Barisin
Za sve koji traže doživljaj koji puni dušu, Kozjak u vrijeme zalaska ostaje jedno od najposebnijih mjesta u Dalmaciji. A tko jednom doživi taj prizor, vraća mu se opet, vođen željom da iznova pogleda kako se sunce oprašta od dana iza planinskog grebena.
Foto: Zvonimir Barisin
