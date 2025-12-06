FOTO Pogledajte Crkvu Svetog Nikole u Šibeniku: Otvorena je tek nekoliko puta godišnje
Jedna je od najzanimljivijih i najskrivenijih šibenskih sakralnih građevina, smještena u staroj gradskoj jezgri. Ova crkva privlači pažnju zbog svoje povijesti, arhitekture i posebnog značenja u lokalnoj zajednici
Crkva sv. Nikole poznata je kao jedno od rijetkih mjesta u Šibeniku posvećenih svecu pomoraca, djece i putnika. Zbog svoje male površine, osjetljivosti unutrašnjosti i potreba za očuvanjem, crkva je tijekom godine zaključana. Otvara se samo za posebne prigode – najčešće povodom blagdana sv. Nikole te za pojedina kulturna i vjerska događanja kada građani mogu razgledati njezinu unutrašnjost i pomoliti se.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL