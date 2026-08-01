FOTO Pogledajte frizure koje su sestre iz Metkovića dovele među najbolje na svijetu

Sestre i frizerke Lucija i Ivana postigle su veliki uspjeh - njihov rad ušao je među top 100 najboljih u svijetu na prestižnom natjecanju u kategoriji izrade kreativnih pletenica, a ovo su neke od njihovih najimpresivnijih radova
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Nisu krenule iz velikog salona, raskošnog prostora ni s gotovim putem pred sobom. Njihova priča počela je u jednoj maloj sobi, uz puno snova, rada i ljubavi prema frizerstvu. Danas su sestre Lucija Kaleb (27) i Ivana Volarević (24) vlasnice salona Mystic Hair Tech iz Metkovića, a njihov trud prepoznat je i izvan granica Hrvatske - njihov kreativni rad ušao je u Top 100 najboljih na prestižnom međunarodnom natjecanju One Shot Hair Awards u kategoriji Intricate Braids and Twists.
| Foto: Privatni album
Nisu krenule iz velikog salona, raskošnog prostora ni s gotovim putem pred sobom. Njihova priča počela je u jednoj maloj sobi, uz puno snova, rada i ljubavi prema frizerstvu. Danas su sestre Lucija Kaleb (27) i Ivana Volarević (24) vlasnice salona Mystic Hair Tech iz Metkovića, a njihov trud prepoznat je i izvan granica Hrvatske - njihov kreativni rad ušao je u Top 100 najboljih na prestižnom međunarodnom natjecanju One Shot Hair Awards u kategoriji Intricate Braids and Twists.
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Foto: Privatni album
Nisu krenule iz velikog salona, raskošnog prostora ni s gotovim putem pred sobom. Njihova priča počela je u jednoj maloj sobi, uz puno snova, rada i ljubavi prema frizerstvu. Danas su sestre Lucija Kaleb (27) i Ivana Volarević (24) vlasnice salona Mystic Hair Tech iz Metkovića, a njihov trud prepoznat je i izvan granica Hrvatske - njihov kreativni rad ušao je u Top 100 najboljih na prestižnom međunarodnom natjecanju One Shot Hair Awards u kategoriji Intricate Braids and Twists.
| Foto: Privatni album
Lucija je još od početka znala da je frizerstvo njezin poziv, dok je Ivana uz nju kroz godine otkrivala ljubav prema ovom poslu - prvo kroz promatranje i učenje, a zatim kroz usavršavanje i vlastito stvaranje. Zajedno su rasle, učile i gradile svoj put te korak po korak stvorile prepoznatljivi stil koji danas itekako osvaja.
| Foto: Privatni album
Iza njihovih upečatljivih kreacija kriju se godine rada i odricanja te brojni sati posvećeni detaljima. Za njih frizerstvo nije samo posao, već način izražavanja, a upravo ih je ta strast dovela do jednog od najvećih priznanja u karijeri. U razgovoru su nam otkrile kako je izgledao njihov put od prvih frizerskih koraka do međunarodnog uspjeha, što im znači ovo priznanje te koliko truda i ljubavi stoji iza jedne njihove kreacije.
| Foto: Privatni album/
Kad ste se prvi put zaljubile u frizerstvo i jeste li od početka znale da se želite baviti ovim poslom?
Naša ljubav prema frizerstvu počela je još dok smo bile mlađe. Uvijek smo voljele drugačije, pomalo odvažnije frizure i boje, a često smo upravo jedna na drugoj isprobavale razne stilove. To nam je bio način izražavanja i igre, ali s vremenom je postalo puno više od toga. Kroz to eksperimentiranje rodila se prava strast. Sve više nas je zanimalo kako nešto napraviti još bolje, preciznije i kreativnije. Iako tad možda nismo bile svjesne gdje će nas to odvesti, danas znamo da je upravo tu počeo naš put u frizerstvu.
| Foto: Privatni album
Kako ste došle na ideju da se prijavite na One Shot Hair Awards?
Ideja o prijavi došla je spontano, ali i kao rezultat dugogodišnjeg rada i želje da izađemo iz okvira lokalne scene. Htjele smo testirati svoj rad na međunarodnoj razini i vidjeti gdje se nalazimo.
| Foto: Privatni album
Vaš rad ušao je u Top 100 u kategoriji Intricate Braids and Twists. Možete li nam opisati tu kreaciju i što ste njome željele pokazati?
Naš rad temelji se na preciznosti, detaljima i kreativnom pristupu pletenicama. Kroz tu kreaciju željele smo pokazati koliko daleko pletenice mogu ići - ne samo kao frizura, nego kao umjetnički izraz. Fokus je bio na čistoći izrade, savršenim razdjeljcima i završecima te ukupnom dojmu koji spaja modernost i tehničku perfekciju. Naš cilj bio je napraviti rad koji je moderan, ali istovremeno jednostavan i ugodan oku - nešto što će privući pozornost, ali i ostaviti dojam elegancije i balansa.
| Foto: Privatni album
Kako je izgledao proces stvaranja tog rada?
Ovaj rad radile smo otprilike šest sati bez prestanka, potpuno uronjene u svaki detalj. No proces je zapravo počeo puno prije toga. Danima unaprijed razmišljale smo o svemu - što želimo postići, kako će izgledati, kakav osjećaj želimo prenijeti. Radile smo skice na papiru, zamišljale svaki korak i slagale ideju dio po dio. Taj dio procesa bio nam je jednako važan kao i samo izvođenje, jer smo kroz njega gradile sigurnost i jasnu viziju.
Kad smo napokon počele s radom, sve je bilo jako intenzivno, ali i posebno. Vrijeme je jednostavno nestalo, a mi smo samo pratile osjećaj i vjerovale jedna drugoj. Taj rad nije bio samo frizura - bio je spoj naše energije, truda i ljubavi prema onome što radimo.
| Foto: Privatni album
Kako ste reagirale kad ste saznale da ste među najboljima na svijetu? Jeste li očekivale takav rezultat?
Iskreno, još nismo u potpunosti svjesne svega - euforija i dalje traje. Taj trenutak kad smo saznale bio je pun emocija, uzbuđenja i nevjerice.
Nismo očekivale takav rezultat, ali smo se nadale da će naš rad biti prepoznat. Upravo zato nam ovo priznanje znači još više - kao potvrda da sve ono što radimo, sav trud, odricanje i ljubav prema poslu, ima svoju vrijednost. To je osjećaj koji ćemo pamtiti cijeli život.
| Foto: Privatni album
Radite zajedno kao sestre - kako izgleda vaša suradnja?
Mi smo i inače nerazdvojne, tako da je rad zajedno za nas bio potpuno prirodan korak. Doslovno razmišljamo kao jedno - često ni ne moramo puno pričati da bismo se razumjele. Nadopunjujemo se u svakom segmentu, podržavamo jedna drugu i zajedno donosimo sve odluke. Upravo ta povezanost i povjerenje koje imamo čine naš rad lakšim, ali i puno kvalitetnijim.
Mislim da se to na kraju i vidi u onom što radimo - jer iza svega stoji zajednička energija i ista ljubav prema ovom poslu.
| Foto: Privatni album
Koji je vaš najdraži rad?
Teško je izdvojiti samo jedan rad jer svaki nosi svoju priču. Ipak, najdraži su nam oni koji izlaze iz okvira klasičnog frizerstva - kreativne transformacije, pletenice i odvažni stilovi gdje možemo u potpunosti izraziti svoju ideju.
| Foto: Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album
Foto Privatni album