FOTO Pogledajte frizure koje su sestre iz Metkovića dovele među najbolje na svijetu

Kako je izgledao proces stvaranja tog rada? Ovaj rad radile smo otprilike šest sati bez prestanka, potpuno uronjene u svaki detalj. No proces je zapravo počeo puno prije toga. Danima unaprijed razmišljale smo o svemu - što želimo postići, kako će izgledati, kakav osjećaj želimo prenijeti. Radile smo skice na papiru, zamišljale svaki korak i slagale ideju dio po dio. Taj dio procesa bio nam je jednako važan kao i samo izvođenje, jer smo kroz njega gradile sigurnost i jasnu viziju. Kad smo napokon počele s radom, sve je bilo jako intenzivno, ali i posebno. Vrijeme je jednostavno nestalo, a mi smo samo pratile osjećaj i vjerovale jedna drugoj. Taj rad nije bio samo frizura - bio je spoj naše energije, truda i ljubavi prema onome što radimo. | Foto: Privatni album