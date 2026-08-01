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Pletenice na bezbroj načina

FOTO Pogledajte frizure koje su sestre iz Metkovića dovele među najbolje na svijetu

Sestre i frizerke Lucija i Ivana postigle su veliki uspjeh - njihov rad ušao je među top 100 najboljih u svijetu na prestižnom natjecanju u kategoriji izrade kreativnih pletenica, a ovo su neke od njihovih najimpresivnijih radova
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FOTO Pogledajte frizure koje su sestre iz Metkovića dovele među najbolje na svijetu
Nisu krenule iz velikog salona, raskošnog prostora ni s gotovim putem pred sobom. Njihova priča počela je u jednoj maloj sobi, uz puno snova, rada i ljubavi prema frizerstvu. Danas su sestre Lucija Kaleb (27) i Ivana Volarević (24) vlasnice salona Mystic Hair Tech iz Metkovića, a njihov trud prepoznat je i izvan granica Hrvatske - njihov kreativni rad ušao je u Top 100 najboljih na prestižnom međunarodnom natjecanju One Shot Hair Awards u kategoriji Intricate Braids and Twists. | Foto: Privatni album
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Nisu krenule iz velikog salona, raskošnog prostora ni s gotovim putem pred sobom. Njihova priča počela je u jednoj maloj sobi, uz puno snova, rada i ljubavi prema frizerstvu. Danas su sestre Lucija Kaleb (27) i Ivana Volarević (24) vlasnice salona Mystic Hair Tech iz Metkovića, a njihov trud prepoznat je i izvan granica Hrvatske - njihov kreativni rad ušao je u Top 100 najboljih na prestižnom međunarodnom natjecanju One Shot Hair Awards u kategoriji Intricate Braids and Twists. | Foto: Privatni album
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