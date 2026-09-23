FOTO Pogledajte kako izgleda lov na tartufe u istarskoj šumi

Kad smo krenuli u šumu, Sky se odmah rastrčao i jedva smo ulovili korak s njim. Jako je živahan i morali smo ubrzati korak, što nije bilo lako po neravnim šumskim putevima u golemim čizmama, ali smo se snašli. Sve za tartuf! Prošli smo dobar dio šume, a Igor je cijelo vrijeme dozivao Skya, davao mu slastice i poticao ga na igru i traženje tartufa. Sve je bilo jako opušteno i zabavno, baš kao prava igra. | Foto: 24sata