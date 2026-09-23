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POTRAGA ZA BLAGOM

FOTO Pogledajte kako izgleda lov na tartufe u istarskoj šumi

U istarskoj šumi krenuli smo u potragu za blagom koje se skriva pod zemljom. Uz iskusnog tartufara Igora Jekića i psa Skyja otkrili smo kako izgleda lov na tartufe - od prvog njušenja do trenutka kada pas označi mjesto
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FOTO Pogledajte kako izgleda lov na tartufe u istarskoj šumi
Za obitelj Prodan iz okolice Buzeta tartufarstvo nije samo posao, već način života koji se prenosi s koljena na koljeno. Višnja Prodan Jekić treća je generacija ove poznate istarske obitelji tartufara, a mi smo posjetili njihovo obiteljsko imanje kako bismo otkrili fascinantnu priču o istarskom tartufu i njegovu putu od šume do tanjura. Naime, po dolasku na imanje Višnja nas je uvela u priču o obiteljskoj tradiciji, otkrila kako je sve počelo i kako se istarski tartuf pozicionirao na svjetskoj gastronomskoj sceni. | Foto: San Canzian Hotel & Residences
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Za obitelj Prodan iz okolice Buzeta tartufarstvo nije samo posao, već način života koji se prenosi s koljena na koljeno. Višnja Prodan Jekić treća je generacija ove poznate istarske obitelji tartufara, a mi smo posjetili njihovo obiteljsko imanje kako bismo otkrili fascinantnu priču o istarskom tartufu i njegovu putu od šume do tanjura. Naime, po dolasku na imanje Višnja nas je uvela u priču o obiteljskoj tradiciji, otkrila kako je sve počelo i kako se istarski tartuf pozicionirao na svjetskoj gastronomskoj sceni. | Foto: San Canzian Hotel & Residences
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