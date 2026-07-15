FOTO Pogledajte kako je dizajnerica oživjela ovaj stan u Zagrebu od 40 kvadrata

Bosiljka Antolković, vlasnica M2 Studija za kreativno uređenje interijera, predstavila je jedan od projekata koji je bio posebno poticajan za nju, a radi se o stanu koji je pretvorila u spektakularno šarenilo boja
Među dražim projektima u uređenju interijera su mi uvijek oni kad dobijem klijenta koji se ne boji uzoraka i boja, a to nije tako često. Ljudi se češće odlučuju za svjetliji interijer, s tek ponekim naglaskom u boji, pa kad dobijem priliku, kao što je bilo uređenje ovoga stana od 40 četvornih metara u zagrebačkom naselju Središće, mladog vlasnika koji voli boje, zaista uživam u kreiranju, kaže Bosiljka Antolković, vlasnica M2 Studija za kreativno uređenje interijera, koju smo zamolili da predstavi jedan od projekata koji je bio posebno poticajan za nju.
| Foto: Privatni album
Među dražim projektima u uređenju interijera su mi uvijek oni kad dobijem klijenta koji se ne boji uzoraka i boja, a to nije tako često. Ljudi se češće odlučuju za svjetliji interijer, s tek ponekim naglaskom u boji, pa kad dobijem priliku, kao što je bilo uređenje ovoga stana od 40 četvornih metara u zagrebačkom naselju Središće, mladog vlasnika koji voli boje, zaista uživam u kreiranju, kaže Bosiljka Antolković, vlasnica M2 Studija za kreativno uređenje interijera, koju smo zamolili da predstavi jedan od projekata koji je bio posebno poticajan za nju.
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Foto: Privatni album
Među dražim projektima u uređenju interijera su mi uvijek oni kad dobijem klijenta koji se ne boji uzoraka i boja, a to nije tako često. Ljudi se češće odlučuju za svjetliji interijer, s tek ponekim naglaskom u boji, pa kad dobijem priliku, kao što je bilo uređenje ovoga stana od 40 četvornih metara u zagrebačkom naselju Središće, mladog vlasnika koji voli boje, zaista uživam u kreiranju, kaže Bosiljka Antolković, vlasnica M2 Studija za kreativno uređenje interijera, koju smo zamolili da predstavi jedan od projekata koji je bio posebno poticajan za nju.
| Foto: Privatni album
- Već na prvom razgovoru s mladim vlasnikom dogodio se 'klik'. Pronašao me preko interneta jer su mu se svidjeli moji projekti u kojima koristim puno boja i pokazalo se da dijelimo sličan ukus. Oboje volimo knjige, umjetnost i poeziju, pa smo se odmah razumjeli - kaže dizajnerica.
| Foto: Privatni album
Njegov glavni zahtjev bio je da stan bude živ i da ima što više mjesta za njegovu veliku biblioteku, priča dizajnerica.
Zahvaljujući njezinoj viziji i ljubavi prema detaljima te razgovorima s klijentom o svim detaljima, stvorila je dom koji doista odiše osobnošću.
| Foto: Privatni album/
- Kad sam preuzela stan, bio je star desetak godina i tek djelomično namješten. Kupaonica je bila u izvornom izdanju investitora, prostor nije bio funkcionalno organiziran, a cijeli interijer djelovao je nedovršeno. Kako je mladi zaljubljenik u književnost trebao mjesto za zaista veliku zbirku knjiga, tako su police za knjige postale glavna nit vodilja cijelog uređenja.
| Foto: Privatni album
- Umjesto klasičnih zidova, dnevni boravak okružuju veliki ugradbeni ormari u plavim i hrđavo-crvenim tonovima. Osim što skrivaju tisuće knjiga, u sebi imaju i šank za objedovanje, radni stol te kutak za čitanje s foteljom i rasvjetom. Ormari se nastavljaju kroz hodnik prema spavaćoj sobi, kako bi se iskoristio svaki centimetar prostora za pospremanje stvari s kojima u stanu često nemamo kud ako nema dovoljno skladišnog prostora - priča sugovornica.
| Foto: Privatni album
Iako su u početku planirali zadržati postojeću kuhinju, jer je bila gotovo nova, od toga su na kraju ipak odustali, dodaje. Bijela kuhinja jednostavno nije pripadala ovoj priči i cijeli koncept ne bi funkcionirao.
| Foto: Privatni album
- Dugo smo vagali zbog budžeta, ali na kraju smo se odlučili za promjenu i to se pokazalo odličnim što smo je ostavili. No nije to bila samo puka zamjena kuhinjskih elemenata, kuhinju je trebalo potpuno reorganizirati, jer je stara bila vrlo nepraktično organizirana. Tako je kuhinja prilagođena tzv. 'zlatnom kuhinjskom trokutu', tako da su mjesto gdje se hrana hladi, priprema i kuha blizu jedno drugog, da se onaj tko kuha može nesmetano kretati. A plave i antracit sive fronte te drveni detalji i geometrijske podne pločice prostoru daju poseban karakter - priča sugovornica.Posebna priča je kupaonica, u koju je uložen veliki dio budžeta.
- Htjeli smo da izgleda kao kupaonica u nekom pomalo otkačenom boutique hotelu. Maknuli smo kadu, napravili prostrani tuš, odabrali upečatljive plave pločice, vodootpornu tapetu s ljubičastim motivima i crno-bijele geometrijske pločice na podu. Željeli smo da svaki ulazak u prostor bude malo iznenađenje - ističe sugovornica.
| Foto: Privatni album
Kaže da je zbog želje da se u nekim segmentima koriste što kvalitetniji materijali i rješenja budžetiranje bilo jedan od glavnih izazova tijekom projekta. U čestim razgovorima s klijentom zato su stalno tražili ravnotežu između stvari koje se mogu nabaviti jeftinije i onih koje će prostoru dati poseban pečat.- Kako bismo ostali unutar planiranih troškova, dio namještaja odabran je u Ikei, no zato su pojedini komadi, poput upečatljivih žutih blagovaonskih stolaca, bili investicija od koje nismo htjeli odustati. I pokazalo se da je to odlično, jer ti stolci sad zaista sjajno izgledaju. Zapravo smo u konačnom namještanju stana cijelo vrijeme balansirali između želja i budžeta. Ponekad smo morali mijenjati planove, ali rekla bih da nas je to često znalo dovesti i do boljih rješenja u odnosu na prvotno planirana - kaže sugovornica.
| Foto: Privatni album