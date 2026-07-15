FOTO Pogledajte kako je dizajnerica oživjela ovaj stan u Zagrebu od 40 kvadrata

- Dugo smo vagali zbog budžeta, ali na kraju smo se odlučili za promjenu i to se pokazalo odličnim što smo je ostavili. No nije to bila samo puka zamjena kuhinjskih elemenata, kuhinju je trebalo potpuno reorganizirati, jer je stara bila vrlo nepraktično organizirana. Tako je kuhinja prilagođena tzv. 'zlatnom kuhinjskom trokutu', tako da su mjesto gdje se hrana hladi, priprema i kuha blizu jedno drugog, da se onaj tko kuha može nesmetano kretati. A plave i antracit sive fronte te drveni detalji i geometrijske podne pločice prostoru daju poseban karakter - priča sugovornica.Posebna priča je kupaonica, u koju je uložen veliki dio budžeta. - Htjeli smo da izgleda kao kupaonica u nekom pomalo otkačenom boutique hotelu. Maknuli smo kadu, napravili prostrani tuš, odabrali upečatljive plave pločice, vodootpornu tapetu s ljubičastim motivima i crno-bijele geometrijske pločice na podu. Željeli smo da svaki ulazak u prostor bude malo iznenađenje - ističe sugovornica. | Foto: Privatni album