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FOTO Pogledajte kako je dizajnerica oživjela ovaj stan u Zagrebu od 40 kvadrata

Bosiljka Antolković, vlasnica M2 Studija za kreativno uređenje interijera, predstavila je jedan od projekata koji je bio posebno poticajan za nju, a radi se o stanu koji je pretvorila u spektakularno šarenilo boja
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FOTO Pogledajte kako je dizajnerica oživjela ovaj stan u Zagrebu od 40 kvadrata
Među dražim projektima u uređenju interijera su mi uvijek oni kad dobijem klijenta koji se ne boji uzoraka i boja, a to nije tako često. Ljudi se češće odlučuju za svjetliji interijer, s tek ponekim naglaskom u boji, pa kad dobijem priliku, kao što je bilo uređenje ovoga stana od 40 četvornih metara u zagrebačkom naselju Središće, mladog vlasnika koji voli boje, zaista uživam u kreiranju, kaže Bosiljka Antolković, vlasnica M2 Studija za kreativno uređenje interijera, koju smo zamolili da predstavi jedan od projekata koji je bio posebno poticajan za nju. | Foto: Privatni album
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Među dražim projektima u uređenju interijera su mi uvijek oni kad dobijem klijenta koji se ne boji uzoraka i boja, a to nije tako često. Ljudi se češće odlučuju za svjetliji interijer, s tek ponekim naglaskom u boji, pa kad dobijem priliku, kao što je bilo uređenje ovoga stana od 40 četvornih metara u zagrebačkom naselju Središće, mladog vlasnika koji voli boje, zaista uživam u kreiranju, kaže Bosiljka Antolković, vlasnica M2 Studija za kreativno uređenje interijera, koju smo zamolili da predstavi jedan od projekata koji je bio posebno poticajan za nju. | Foto: Privatni album
Komentari 1

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