BIT ĆE SPEKTAKL!

FOTO Pogledajte kako su uredili adventske kućice u Šibeniku

U Perivoju Roberta Visianija u Šibeniku već su uveliko počele pripreme za ovogodišnju Adventuru, popularni adventski događaj koji privlači posjetitelje svih uzrasta
Šibenik: Priprema ku?ica za ovogodišnju Adventuru
Kućice će služiti kao centar zabave i okupljanja, a u njima će se nuditi širok spektar gastronomskih delicija, pića i slastica, tako da posjetitelji mogu uživati u okusima blagdanskog doba. Osim hrane i pića, kućice će biti i prostor za druženje, kreativne radionice i male sadržaje za djecu, stvarajući pravu adventsku atmosferu. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
