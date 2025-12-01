FOTO Pogledajte kako su uredili adventske kućice u Šibeniku

U Perivoju Roberta Visianija u Šibeniku već su uveliko počele pripreme za ovogodišnju Adventuru, popularni adventski događaj koji privlači posjetitelje svih uzrasta
Kućice će služiti kao centar zabave i okupljanja, a u njima će se nuditi širok spektar gastronomskih delicija, pića i slastica, tako da posjetitelji mogu uživati u okusima blagdanskog doba. Osim hrane i pića, kućice će biti i prostor za druženje, kreativne radionice i male sadržaje za djecu, stvarajući pravu adventsku atmosferu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Kućice će služiti kao centar zabave i okupljanja, a u njima će se nuditi širok spektar gastronomskih delicija, pića i slastica, tako da posjetitelji mogu uživati u okusima blagdanskog doba. Osim hrane i pića, kućice će biti i prostor za druženje, kreativne radionice i male sadržaje za djecu, stvarajući pravu adventsku atmosferu.
|
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Kućice će služiti kao centar zabave i okupljanja, a u njima će se nuditi širok spektar gastronomskih delicija, pića i slastica, tako da posjetitelji mogu uživati u okusima blagdanskog doba. Osim hrane i pića, kućice će biti i prostor za druženje, kreativne radionice i male sadržaje za djecu, stvarajući pravu adventsku atmosferu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Organizatori ističu kako je cilj Adventure spojiti tradicionalni božićni ugođaj s modernim sadržajima, uz poseban naglasak na sigurnost i ugodno iskustvo svih posjetitelja. Dekoracije, lampice i tematska osvjetljenja dodatno će uljepšati perivoj, čineći ga idealnim mjestom za obiteljske šetnje i druženja tijekom prosinca.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Osim gastronomije i zabavnih sadržaja, posjetitelji mogu očekivati i kulturne programe te nastupe lokalnih izvođača, koji će dodatno obogatiti sveukupni doživljaj Adventure. Organizatori napominju da se sve aktivnosti planiraju u skladu s aktualnim sigurnosnim i higijenskim standardima, kako bi posjet bio ugodan i bezbrižan.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Adventura u Šibeniku polako postaje prepoznatljiv znak blagdanske sezone, privlačeći kako lokalne stanovnike, tako i turiste željne adventske čarolije na Jadranu. Očekuje se da će otvorenje ovogodišnje manifestacije donijeti niz noviteta i iznenađenja, a sve to u prepoznatljivoj toploj i prijateljskoj atmosferi koju Šibenik tradicionalno nudi.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto Dusko Jaramaz/PIXSELL