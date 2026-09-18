FOTO Pogledajte obnovljeni sisački bazen: Otvorio vrata nakon više od godinu dana

Nakon više od godinu dana radova, Gradski bazen Sisak u petak je ponovno otvorio vrata korisnicima. Riječ je o najvećoj i najopsežnijoj obnovi bazena u njegovih 35 godina rada
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Cjelovita energetska obnova obuhvatila je obnovu fasade, zamjenu vanjske stolarije te sustava grijanja i hlađenja. Tijekom radova sanirani su i konstrukcija objekta te krovište, koje prvotno nije bilo obuhvaćeno projektom.
| Foto: Edina Zuko/PIXSELL
Cjelovita energetska obnova obuhvatila je obnovu fasade, zamjenu vanjske stolarije te sustava grijanja i hlađenja. Tijekom radova sanirani su i konstrukcija objekta te krovište, koje prvotno nije bilo obuhvaćeno projektom.
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Foto: Edina Zuko/PIXSELL
Cjelovita energetska obnova obuhvatila je obnovu fasade, zamjenu vanjske stolarije te sustava grijanja i hlađenja. Tijekom radova sanirani su i konstrukcija objekta te krovište, koje prvotno nije bilo obuhvaćeno projektom.
| Foto: Edina Zuko/PIXSELL
Otvorenju obnovljenog bazena nazočio je sisački gradonačelnik Domagoj Orlić.
| Foto: Edina Zuko/PIXSELL
Gradonačelnik je najavio da obnova time nije završena. Slijedi unutarnje uređenje bazena, koje će se provoditi u fazama kako objekt ne bi morao biti zatvoren. Planirana je zamjena sanitarija, pločica, tuševa i garderobnih ormarića te uređenje sportske dvorane i teretane.
| Foto: Edina Zuko/PIXSELL
Za projekt su iz ITU mehanizma osigurana 3,5 milijuna eura, dok bi prva faza unutarnjeg uređenja trebala vrijediti nešto više od četiri milijuna eura. Početak novih radova planiran je do kraja godine.
| Foto: Edina Zuko/PIXSELL
Ravnatelj Športsko-rekreacijskog centra Sisak Denis Hotić istaknuo je kako su time riješeni dugogodišnji problemi s prokišnjavanjem krova i ventilacijom, pa će korisnici i klubovi sada imati znatno bolje uvjete za treninge i rekreaciju.
| Foto: Edina Zuko/PIXSELL
Unatoč novim ulaganjima, cijene korištenja bazena neće se mijenjati. Rekreativni programi ponovno počinju u ponedjeljak, 21. rujna, a bazen će za građane biti otvoren od 6.30 do 20 sati.
| Foto: Edina Zuko/PIXSELL
U galeriji pogledajte kako izgleda Gradski bazen Sisak nakon završene energetske obnove.
| Foto: Edina Zuko/PIXSELL
Foto Edina Zuko/PIXSELL
Foto Edina Zuko/PIXSELL
Foto Edina Zuko/PIXSELL
Foto Edina Zuko/PIXSELL