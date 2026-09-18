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FOTO Pogledajte obnovljeni sisački bazen: Otvorio vrata nakon više od godinu dana

Nakon više od godinu dana radova, Gradski bazen Sisak u petak je ponovno otvorio vrata korisnicima. Riječ je o najvećoj i najopsežnijoj obnovi bazena u njegovih 35 godina rada
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Sisak: Otvorenje Gradskog bazena Sisak nakon završene cjelovite energetske obnove
Cjelovita energetska obnova obuhvatila je obnovu fasade, zamjenu vanjske stolarije te sustava grijanja i hlađenja. Tijekom radova sanirani su i konstrukcija objekta te krovište, koje prvotno nije bilo obuhvaćeno projektom. | Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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Cjelovita energetska obnova obuhvatila je obnovu fasade, zamjenu vanjske stolarije te sustava grijanja i hlađenja. Tijekom radova sanirani su i konstrukcija objekta te krovište, koje prvotno nije bilo obuhvaćeno projektom. | Foto: Edina Zuko/PIXSELL
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