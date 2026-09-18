FOTO Pogledajte obnovljeni sisački bazen: Otvorio vrata nakon više od godinu dana

Gradonačelnik je najavio da obnova time nije završena. Slijedi unutarnje uređenje bazena, koje će se provoditi u fazama kako objekt ne bi morao biti zatvoren. Planirana je zamjena sanitarija, pločica, tuševa i garderobnih ormarića te uređenje sportske dvorane i teretane. | Foto: Edina Zuko/PIXSELL