BOGATA PONUDA DOMAĆIH PROIZVODA

FOTO Pogledajte bogatu ponudu šibenske tržnice i ribarnice: Sve je po tri eura, a lignje su 20

U rano jutro, dok se grad još budi, šibenska tržnica i ribarnica već su u punom zamahu. Mirisi, boje i glasovi prodavača stapaju se u prizor koji najbolje opisuje život na obali
Šibenik: Ponuda na šibenskoj tržnici
Na glavnoj gradskoj tržnici prevladava sezonsko voće i povrće. Šarenilo narančastih mandarina, tamnoljubičaste cikle, kupusa, poriluka, domaćeg krumpira i svježeg zelja dočekuje kupce već od sedam sati ujutro. | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
