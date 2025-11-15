FOTO Pogledajte bogatu ponudu šibenske tržnice i ribarnice: Sve je po tri eura, a lignje su 20

U rano jutro, dok se grad još budi, šibenska tržnica i ribarnica već su u punom zamahu. Mirisi, boje i glasovi prodavača stapaju se u prizor koji najbolje opisuje život na obali
Na glavnoj gradskoj tržnici prevladava sezonsko voće i povrće. Šarenilo narančastih mandarina, tamnoljubičaste cikle, kupusa, poriluka, domaćeg krumpira i svježeg zelja dočekuje kupce već od sedam sati ujutro.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Prodavači na tržnici se natječu tko će glasnije ponuditi svoje proizvode, a mnogi dolaze iz okolnih sela i donose vlastite, domaće urode. Cijene spuštaju tek pred kraj radnog vremena, kao i na svakoj tržnici.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Nekoliko koraka dalje, ribarnica je najbučniji i najživlji dio tržničkog kompleksa. U ponudi se nalaze srebrne srdele i papaline, najpovoljnije i najtraženije među lokalnim kupcima. Tu su i skuše, lumuni, moli, orade, brancini te poneka krupnija riba poput škarpine ili grdobine.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U jutarnjoj gužvi ribari pričaju o noćnom izlasku na more, a kupci pomno biraju ribu za brudet, gradele ili jednostavnu marendu.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Iako su cijene nekih proizvoda porasle, pogotovo ribe, šibenska tržnica i dalje je mjesto gdje se ne dolazi samo radi kupovine. Mnogi građani navrate kako bi popili kavu, porazgovarali sa susjedima, čuli najnovije gradske priče ili razmijenili recepte za ručak.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Fotografije ovih dana jasno pokazuju da je tržnica i ribarnica u Šibeniku i dalje okosnica lokalnog života. Ponuda je bogata, atmosfera živahna, a osjećaj autentičnosti prisutan na svakom koraku. Unatoč suvremenim promjenama i izazovima, ovaj prostor ostaje jedno od rijetkih mjesta gdje se može doživjeti pravi duh grada.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
U ritmu cjenkanja i zvuka noževa što udaraju o daske, šibenska tržnica i ribarnica ostaju vječni podsjetnik da je najbolje ono što dolazi iz mora i zemlje - i ono što se dijeli među ljudima.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Uz klasične poljoprivredne proizvode, na tržnici se mogu pronaći i domaća maslinova ulja, sirevi, med, bademi i smokve - sve ono što podsjeća na mirise i okuse Dalmacije.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Jadranske lignje su 20 eura za kilogram, a druga riba je ipak malo jeftinija.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
