FOTO Pogledajte procesije diljem zemlje koje slave Gospu

Od Aljmaša do Vrpolja, od Marije Bistrice do Sinja - tisuće vjernika danas su diljem Hrvatske obilježile blagdan Velike Gospe, jedan od najvećih katoličkih blagdana. Svetišta su od jutra bila ispunjena hodočasnicima
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ZAGREB - Misno slavlje za svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u zagrebačkoj katedrali.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
ZAGREB - Misno slavlje za svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u zagrebačkoj katedrali. |
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
ZAGREB - Misno slavlje za svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u zagrebačkoj katedrali.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Velika Gospa, blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo, među najvažnijim je marijanskim blagdanima u Hrvatskoj, a mnogim je vjernicima prilika za molitvu, zahvalnost i obnovu duhovnog života.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
VRPOLJE - U Marijanskom svetištu u Vrpolju slavi se blagdan Velike Gospe. Proslava je privukla na tisuće vjernika. Svečano misno slavlje predvodio je šibenski biskup Tomislav Rogić.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Uz bogat liturgijski program, brojna marijanska svetišta i ove su godine bila mjesta susreta obitelji, hodočasnika i turista koji su željeli doživjeti jedinstvenu atmosferu jednog od najvećih vjerskih okupljanja u zemlji.
| Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
MARIJA BISTRICA - Misno slavlje u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke za svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Hodočasnici koji su pješice, biciklima ili automobilima pristizali na misna slavlja i procesije, nastavljajući stoljetnu tradiciju štovanja Blažene Djevice Marije.
| Foto: Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
Foto Marko Prpic/PIXSELL
ALJMAŠ - Misno slavlje u marijanskom svetistu Gospe od Utočišta u Aljmašu povodom blagdana Velike Gospe.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
ZAGREB - Središnje misno slavlje na blagdan Velike Gospe predvodio je zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač u Gospinom parku Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije u Stenjevcu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
RIJEKA - Na blagdan Velike Gospe održano je središnje misno slavlje, zavjetna misa Riječke nadbiskupije i grada Rijeke na Trsatu.
| Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL
Foto Nel Pavletic/PIXSELL