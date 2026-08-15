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PRILIKA ZA MOLITVU

FOTO Pogledajte procesije diljem zemlje koje slave Gospu

Od Aljmaša do Vrpolja, od Marije Bistrice do Sinja - tisuće vjernika danas su diljem Hrvatske obilježile blagdan Velike Gospe, jedan od najvećih katoličkih blagdana. Svetišta su od jutra bila ispunjena hodočasnicima
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Misno slavlje na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u zagrebačkoj katedrali
ZAGREB - Misno slavlje za svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u zagrebačkoj katedrali. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
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ZAGREB - Misno slavlje za svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice Marije na nebo u zagrebačkoj katedrali. | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Komentari 1

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