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LJEPOTE PODMORJA

FOTO Pogledajte sva najbolja mjesta za ronjenje u Hrvatskoj

Ljeto je idealno vrijeme za otkrivanje skrivenih ljepota Jadrana, a Hrvatska nudi nevjerojatnu raznolikost podvodnih odredišta. Na ovim lokacijama možete uroniti u kristalno čisto more, diviti se šarenim ribljim vrstama, istraživati fascinantne olupine brodova i letjelica, uživati u prizorima koralja, gorgonija i periski, pa čak i zaviriti u tajanstvene podvodne spilje
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24sata
1. BARON GAUTSCH, OKOLICA ROVINJA. Najpoznatija olupina u Hrvatskoj, putnički brod Baron Gautsch potonuo je 1914. godine kod Rovinja nakon što je ušao u minsko polje. | Foto: 24sata
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1. BARON GAUTSCH, OKOLICA ROVINJA. Najpoznatija olupina u Hrvatskoj, putnički brod Baron Gautsch potonuo je 1914. godine kod Rovinja nakon što je ušao u minsko polje. | Foto: 24sata
Komentari 1

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