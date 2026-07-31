FOTO Pogledajte sva najbolja mjesta za ronjenje u Hrvatskoj

Ljeto je idealno vrijeme za otkrivanje skrivenih ljepota Jadrana, a Hrvatska nudi nevjerojatnu raznolikost podvodnih odredišta. Na ovim lokacijama možete uroniti u kristalno čisto more, diviti se šarenim ribljim vrstama, istraživati fascinantne olupine brodova i letjelica, uživati u prizorima koralja, gorgonija i periski, pa čak i zaviriti u tajanstvene podvodne spilje
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
1. BARON GAUTSCH, OKOLICA ROVINJA. Najpoznatija olupina u Hrvatskoj, putnički brod Baron Gautsch potonuo je 1914. godine kod Rovinja nakon što je ušao u minsko polje.
| Foto: 24sata
1. BARON GAUTSCH, OKOLICA ROVINJA. Najpoznatija olupina u Hrvatskoj, putnički brod Baron Gautsch potonuo je 1914. godine kod Rovinja nakon što je ušao u minsko polje. |
Foto: 24sata
1. BARON GAUTSCH, OKOLICA ROVINJA. Najpoznatija olupina u Hrvatskoj, putnički brod Baron Gautsch potonuo je 1914. godine kod Rovinja nakon što je ušao u minsko polje.
| Foto: 24sata
Danas je jedno od najposjećenijih ronilačkih mjesta, atraktivno zbog bogatog morskog života i fotogeničnih podvodnih prizora. Ostaci broda dugi su više od 80 metara, a mogu se razgledati isključivo uz pratnju ovlaštenih ronilačkih centara jer je lokalitet pod zaštitom Ministarstva kulture.
| Foto: Reddit
Ronioci ovdje mogu vidjeti koralje, spužve, plaštenjake i mnoštvo riba koje su naselile ovu povijesnu olupinu.
| Foto: Reddit
2. BIJELAC, LASTOVO. Bijelac je mala vapnenačka hrid smještena između otoka Lastova i Sušca, poznata po svojoj upečatljivoj bijeloj boji i jedinstvenoj podvodnoj raspuklini.
| Foto: Turistička zajednica Općine Lastovo
Ta prirodna “vrata” u stijeni stvaraju impresivan kanjon kroz koji iskusni ronioci mogu proći, no zbog sigurnosnih razloga ronjenje je dopušteno samo organizirano, preko ovlaštenih ronilačkih centara.
| Foto: Turistička zajednica Općine Lastovo
Dio je Parka prirode Lastovsko otočje, a bogatstvo života uključuje crvenu gorgoniju, koralje, sardine, murine, škarpine i fratara, što ovu lokaciju čini pravim podvodnim rajem za ljubitelje ronjenja.
| Foto: Turistička zajednica Općine Lastovo
3. TARANTO, DUBROVNIK. Olupina broda Taranto, duga 62 metra, nalazi se nedaleko od otoka Lokrum kod Dubrovnika i nezaobilazna je destinacija za sve ronilačke entuzijaste.
| Foto: Tripadvisor
Brod je potonuo nakon što je udario u podvodnu minu blizu Grebane, a njegova prova okomito leži na dubini od oko 50 metara.
| Foto: Tripadvisor
Taranto je prevozio građevinski materijal, hranu i čak dva traktora, od kojih se jedan još uvijek jasno vidi na morskom dnu. Danas olupinu prekrivaju spužve supornjače, dok su među ribama najzastupljenije škarpine i trlje, što dodatno obogaćuje ovaj fascinantni podvodni krajolik.
| Foto: Tripadvisor
4. MALI I VELIKI ĆUTIN, CRES. Na istočnoj strani otoka Cresa smjestile su se hridi Mali i Veliki Ćutin, omiljena ronilačka destinacija.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Mali Ćutin posebno je poznat po impresivnim crvenim gorgonijama, dok se tu mogu pronaći i rjeđe žute lepezaste rožnjače. U ovom području često se mogu vidjeti jastozi, škarpine i hobotnice. Veliki Ćutin oduševljava svojim podvodnim kanjonom i brojnim procjepima koje ronioci rado istražuju, a kanjon se lako pronalazi na dubini od osam metara.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. ZAVRTI, MLJET. Zavrti se nalazi na južnoj strani otoka Mljeta, u podmorju koje je u cijelosti zaštićeno od strane Ministarstva kulture RH.
| Foto: ZdenÄk MatyÃ¡Å¡
Ova ronilačka lokacija posebno je zanimljiva zbog male podvodne špilje u kojoj obitavaju kavale, ali i zbog prisutnosti rijetkih periski.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Podmorje je bogato rasjedima i skrovitim procjepima koje ronioci rado istražuju. U blizini se mogu susresti tabinje, hlapovi, meduze te puž triton. Ipak, potreban je dodatan oprez jer se u morskom dnu još uvijek može naići na zaostale mine.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. PUNTA ŠILO, SELCE. Ova plitka ronilačka lokacija u Selcu savršena je za promatrače morskih sitnica i entuzijaste podvodne fotografije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Greben Punta Šilo skriva brojne vrste malenih morskih puževa, a uz iskusnog vodiča lako je uočiti šarene primjerke. Posebno se ističe Flabellina affinis, puž čije jarke boje, od ružičaste do ljubičaste, oduševljavaju sve koji ga ugledaju.
| Foto: Dudarev Mikhail
7. ELHAWI STAR, RIJEKA. Nedaleko od riječke luke nalazi se olupina Elhawi Stara, teretnog broda koji je potonuo 1982. godine, ubrzo nakon isplovljavanja.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Prevrnuo se zbog neravnomjerno raspoređenog tereta, a danas je popularna ronilačka destinacija dostupna tek nakon sanacije spremnika goriva. Iako se nalazi blizu obale, do olupine se dolazi isključivo brodom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. ŠPILJA KATEDRALA, OTOK PREMUDA. U zadarskom arhipelagu, uz otok Premudu, skriva se jedna od najljepših podmorskih špilja Jadrana, Katedrala.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Sastavljena od niza manjih šupljina, špilja nosi ime zahvaljujući nevjerojatnom svjetlosnom efektu koji se stvara kad sunčeve zrake prođu kroz otvor na svodu, prizor koji ostavlja bez daha. Najbolje vrijeme za zaron je oko podneva, kada je svjetlosna igra najintenzivnija.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
9. OTOK VIS. Vis je jedno od najbogatijih ronilačkih područja u Hrvatskoj, s nizom podvodnih atrakcija koje se ne propuštaju. Među najpoznatijima su olupina grčkog broda Vassilios T i američkog bombardera B24, koji leže na morskom dnu kao nijemi svjedoci prošlosti.
| Foto: Zvonimir Barisin
No, ono što posebno oduševljava ronioce je morsko dno na sjeverozapadu otoka, prekriveno amforama, ostatcima trgovačkih puteva i brodoloma iz antičkih vremena.
| Foto: Zvonimir Barisin
Ljubitelji prirodnih čuda obavezno bi trebali zaroniti u Zelenu špilju, a nezaobilazna je i uvala Gnjilina, poznata po kolonijama raskošnih gorgonija.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
10. NACIONALNI PARK BRIJUNI. Brijuni su arhipelag od 14 otoka nedaleko Pule i jedno su od najočuvanijih prirodnih područja Jadrana. Zahvaljujući statusu nacionalnog parka, podmorje Brijuna obiluje životom jer je ribolov ograničen, a priroda pod posebnom zaštitom.
| Foto: Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
Ronioci ovdje mogu uživati u bogatstvu flore i faune, susrest ćete brojne vrste riba, ježinaca i spužvi.
| Foto: Luka Batelic/PIXSELL (ILUSTRACIJA)
No Brijuni nude i poseban doživljaj, uvala Verige skriva arheološke ostatke iz rimskog doba koje možete razgledati pod vodom, čineći ovo ronjenje jedinstvenim spojem prirode i povijesti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
11. OTOK KRK. Najveći hrvatski otok, poznat i kao „zlatni otok“, skriva brojne zanimljive ronilačke lokacije koje privlače i početnike i iskusne ronioce.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Podmorje Karake obiluje smeđim algama i morskim zvijezdama, dok vas na Svetom Raku očekuju morske stijene, krastavci i olupina malog broda.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
12. DUGI OTOK. Smješten u zadarskom arhipelagu, Dugi otok je pravi biser za ljubitelje podmorja. Zahvaljujući Parku prirode Telašćica, more oko otoka obiluje raznolikim morskim životom i koraljima.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Posebno atraktivna ronilačka lokacija je olupina talijanskog broda Michele iz 1984. godine, koja viri iznad razine mora kod Velog Rata i lako je dostupna za istraživanje s maskom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
13. RT KAMENJAK. Smješten na najjužem dijelu Istre, Rt Kamenjak oduševljava podvodnim špiljama koje su stanište rijetkih mediteranskih medvjedica.
| Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime
Kristalno čisto more pruža osjećaj kao da ronite u velikom akvariju prepunom raznolikih riba i morskih životinja. Za najbolje iskustvo preporučuje se ranojutarnji zaron, prije nego što područje ispune turisti i nautičari.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL (ilustracija)
14. MODRA ŠPILJA, VIS. Modra špilja jedna je od najimpresivnijih prirodnih znamenitosti, poznata po jedinstvenom svjetlosnom efektu koji nastaje kada sunčevo svjetlo prolazi kroz podvodni tunel i obasjava zidove intenzivnom plavom bojom.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Ulaz u špilju moguć je i izvana i kroz podvodni tunel, gdje je potrebno zaroniti oko dva metra i plivati nekoliko metara ispod vode.
| Foto: dalibor Urukalović/Pixsell
Kupanje u špilji nije dopušteno, a za najbolji doživljaj preporučuje se posjetiti je rano ujutro ili izvan sezone kada nema gužve. Do špilje se može doći i čamcem kroz uski prolaz, a ulaz se naplaćuje.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
15. PAKLENI OTOCI. Pakleni otoci čine skupinu od 21 otoka, otočića i grebena, poznatih po brojnim zaštićenim uvalama idealnim za usidrenje.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Ronjenje na rtu Stambedar posebno je atraktivno zbog impozantne stijene koja se vertikalno spušta do 50 metara dubine. Pod vodom, zid stijene prekriven je raznovrsnim biljnim i životinjskim vrstama, a okružuju ga šarene ribe koje čine ovu lokaciju posebno zanimljivom za ronioce.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija