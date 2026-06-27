FOTO Posjetiteljima curile sline - U Bjelovaru napravili golemu štrudlu od 100 metara
Jubilarna 30. Terezijana i ove godine donijela je atrakciju koja je privukla brojne posjetitelje i ljubitelje gastronomskih iznenađenja. U samom središtu Bjelovara pripremljena je posebna carska poslastica impresivnih dimenzija
Terezijana je tijekom tri desetljeća izrasla u jednu od najprepoznatljivijih kontinentalnih manifestacija koja uspješno spaja tradiciju, povijest, zabavu i gastronomiju. Grad tijekom manifestacije živi u znaku carice Marije Terezije, vraćajući posjetitelje u razdoblje carskog sjaja i bogate kulturne baštine. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL