I DALJE JAKO HLADNO...

FOTO Posljednje jutro u godini bez magle: Zubato sunce obasjalo je Otočac i Zagreb

Posljednje jutro u godini u Otočcu i Zagrebu osvanulo je pod zubatim suncem koje je donijelo hladno, ali vedro vrijeme. Građani su iskoristili sunčane trenutke za šetnje i posljednje obaveze uoči dočeka Nove godine
Otočac: Hladno jutro u dolini Gacke, temperatura je iznosila -11.2 stupnja
Posljednje ovogodišnje jutro u Dolini Gacke osvanulo je uz zubato sunce i izraženu hladnoću. Temperatura zraka u 7 sati iznosila je -11,2 °C, što je dodatno naglasilo pravi zimski ugođaj. | Foto: Hrvoje Kostelac
