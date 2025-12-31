FOTO Posljednje jutro u godini bez magle: Zubato sunce obasjalo je Otočac i Zagreb

Posljednje jutro u godini u Otočcu i Zagrebu osvanulo je pod zubatim suncem koje je donijelo hladno, ali vedro vrijeme. Građani su iskoristili sunčane trenutke za šetnje i posljednje obaveze uoči dočeka Nove godine
Posljednje ovogodišnje jutro u Dolini Gacke osvanulo je uz zubato sunce i izraženu hladnoću. Temperatura zraka u 7 sati iznosila je -11,2 °C, što je dodatno naglasilo pravi zimski ugođaj.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Foto: Hrvoje Kostelac
| Foto: Hrvoje Kostelac
Unatoč niskim temperaturama, vedro vrijeme donijelo je mirnu i slikovitu atmosferu u grad. Sunčeve zrake obasjale su Otočac u završnici godine, pružajući prizore tipične gacke zime.
| Foto: Hrvoje Kostelac
Posljednje ovogodišnje jutro nad Zagrebom proteklo je u znaku zubatog sunca i hladnog zraka. Temperatura se kretala oko -6 °C, uz vedro nebo iznad grada.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
Sunce je dalo poseban ugođaj zadnjem jutru stare godine. Grad se probudio u tišoj, ali vedroj atmosferi uoči dočeka Nove godine.
| Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
