FOTO Posljednji zatočeni kitovi napustili Kanadu: Problem nije riješen nego je 'premješten'

Prazni bazeni u Kanadi možda jesu kraj jedne ere, ali istodobno pokazuju koliko je teško vratiti životinje u prirodu nakon desetljeća zatočeništva. One sada ovise o akvarijima koji ih trebaju zbrinuti, dok se istodobno vode rasprave o tome smiju li se njihovi potomci nastaviti uzgajati. Pitanje koje ostaje nije samo gdje će završiti posljednje beluge, nego hoće li se divlji kitovi i dalje loviti kako bi ljudi mogli gledati njihove potomke iza stakla. | Foto: Carlos Osorio