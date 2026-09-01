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NOVI ZAKON STUPIO NA SNAGU

FOTO Posljednji zatočeni kitovi napustili Kanadu: Problem nije riješen nego je 'premješten'

Nakon više od šest desetljeća, Marineland zatvara jedno kontroverzno poglavlje i posljednji kitovi napuštaju park. Oproštaji su emotivni, ali njihova budućnost u novim domovima otvara brojna pitanja
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Kanada: Zbog stupanja na snagu novog zakona o zabrani zato?eništva kitova, posljednji beluga kit "Tofino" u Kanadi prevezen je u Sjedinjene Ameri?ke Države
Kanada je 2019. zabranila držanje, uzgoj i korištenje kitova i dupina u zabavne svrhe, no takva pravila ne vrijede svugdje. U SAD-u je javno izlaganje morskih sisavaca i dalje dopušteno pod određenim uvjetima. Zato preseljenje kanadskih beluga u američke akvarije otvara pitanje je li problem doista riješen ili samo premješten. | Foto: Carlos Osorio
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Kanada je 2019. zabranila držanje, uzgoj i korištenje kitova i dupina u zabavne svrhe, no takva pravila ne vrijede svugdje. U SAD-u je javno izlaganje morskih sisavaca i dalje dopušteno pod određenim uvjetima. Zato preseljenje kanadskih beluga u američke akvarije otvara pitanje je li problem doista riješen ili samo premješten. | Foto: Carlos Osorio
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