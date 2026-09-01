FOTO Posljednji zatočeni kitovi napustili Kanadu: Problem nije riješen nego je 'premješten'

Nakon više od šest desetljeća, Marineland zatvara jedno kontroverzno poglavlje i posljednji kitovi napuštaju park. Oproštaji su emotivni, ali njihova budućnost u novim domovima otvara brojna pitanja
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Kanada je 2019. zabranila držanje, uzgoj i korištenje kitova i dupina u zabavne svrhe, no takva pravila ne vrijede svugdje. U SAD-u je javno izlaganje morskih sisavaca i dalje dopušteno pod određenim uvjetima. Zato preseljenje kanadskih beluga u američke akvarije otvara pitanje je li problem doista riješen ili samo premješten.
| Foto: Carlos Osorio
Kanada je 2019. zabranila držanje, uzgoj i korištenje kitova i dupina u zabavne svrhe, no takva pravila ne vrijede svugdje. U SAD-u je javno izlaganje morskih sisavaca i dalje dopušteno pod određenim uvjetima. Zato preseljenje kanadskih beluga u američke akvarije otvara pitanje je li problem doista riješen ili samo premješten. |
Foto: Carlos Osorio
Kanada je 2019. zabranila držanje, uzgoj i korištenje kitova i dupina u zabavne svrhe, no takva pravila ne vrijede svugdje. U SAD-u je javno izlaganje morskih sisavaca i dalje dopušteno pod određenim uvjetima. Zato preseljenje kanadskih beluga u američke akvarije otvara pitanje je li problem doista riješen ili samo premješten.
| Foto: Carlos Osorio
Beluge iz Marineland-a nisu rođene u zatočeništvu, već potječu iz divljeg ulova u Rusiji. Populacija iz koje su potekle 2016. godine proglašena je iscrpljenom, što dodatno komplicira pitanje njihova držanja i mogućeg razmnožavanja. Kada se životinja jednom uhvati iz prirode, posljedice tog ulova mogu trajati desetljećima.
| Foto: Carlos Osorio
Kod komercijalnog zatočeništva ne radi se samo o nekoliko pojedinačnih životinja, već o čitavim populacijama iz kojih se one uzimaju. Beluge, orke, dupini i druge vrste desetljećima su se hvatali u divljini kako bi završili u akvarijima i parkovima. Svaki takav izlov znači manje životinja u prirodnoj populaciji, a kod malih i ugroženih populacija posljedice mogu biti posebno ozbiljne.
| Foto: Carlos Osorio
Beluge u prirodi prelaze goleme udaljenosti, rone, traže hranu i žive u složenim društvenim skupinama. Betonski bazen ne može im pružiti prostor i uvjete kakve imaju u oceanu, bez obzira na kvalitetu skrbi. Dugotrajno zatočeništvo može biti povezano sa stresom, abnormalnim ponašanjem i zdravstvenim problemima.
| Foto: Carlos Osorio
Priča iz Marineland-a pokazuje koliko posljedice zatočeništva mogu biti ozbiljne. Od 2019. godine ondje je uginulo 19 beluga i jedna orka, a ranije preseljene životinje također nisu sve preživjele transport i prilagodbu. U jednom slučaju NOAA je zaključio da su stres transporta, prilagodbe i ponovljenog rukovanja vjerojatno pogoršali postojeće zdravstvene probleme.
| Foto: Carlos Osorio/PRESS ASSOCIATION
Kada životinja desetljećima živi u zatočeništvu, njezino premještanje u drugi akvarij nije jednostavno putovanje iz jednog doma u drugi. Transport, rukovanje i prilagodba novom prostoru mogu predstavljati velik fizički stres. To je pokazala i smrt 23-godišnje beluge Peekachu, koja je u Chicagu uginula samo dva tjedna nakon dolaska.
| Foto: Carlos Osorio
Marineland je postao simbol problema, ali pitanje zatočeništva morskih sisavaca daleko nadilazi granice Kanade. U dijelovima svijeta kitovi i dupini još se drže radi javnog izlaganja, a pravila o njihovu uzgoju, trgovini i nabavi iz divljine razlikuju se od države do države. Zato se rasprava sve više pomiče s pitanja kako ih najbolje držati u bazenu na pitanje trebaju li u njemu uopće biti.
| Foto: Carlos Osorio
Ako se životinje desetljećima uzimaju iz iste divlje populacije, ona može postati toliko malobrojna da svaki dodatni gubitak postaje važan. Posebno je problematično kada se iz prirode uzimaju spolno zrele životinje koje bi se mogle razmnožavati. Izlov radi zabave tako može imati posljedice koje nisu vidljive samo na pojedinoj životinji, nego i na cijeloj populaciji.
| Foto: Carlos Osorio
Beluge iz Marineland-a sada su u američkim akvarijima, gdje im je obećana stručna skrb. No Kanada je svoje zakonodavstvo upravo promijenila zato što je odlučila prekinuti korištenje kitova i dupina u zabavne svrhe, dok američki sustav dopušta njihovo javno izlaganje. Posebno pitanje ostaje hoće li se te životinje ikada koristiti za uzgoj.
| Foto: Carlos Osorio
Prazni bazeni u Kanadi možda jesu kraj jedne ere, ali istodobno pokazuju koliko je teško vratiti životinje u prirodu nakon desetljeća zatočeništva. One sada ovise o akvarijima koji ih trebaju zbrinuti, dok se istodobno vode rasprave o tome smiju li se njihovi potomci nastaviti uzgajati. Pitanje koje ostaje nije samo gdje će završiti posljednje beluge, nego hoće li se divlji kitovi i dalje loviti kako bi ljudi mogli gledati njihove potomke iza stakla.
| Foto: Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio/PRESS ASSOCIATION
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio/PRESS ASSOCIATION
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio
Foto Carlos Osorio