FOTO Prava grčka boginja: Psihologinja Anna ima savršenu figuru, evo u čemu je tajna

Grčka influencerica Anna Theodoridi pažnju privlači atraktivnim izgledom i ženstvenim stilom, a na Instagramu redovito oduševljava pratitelje. Javnosti je poznata i po zanimljivom životu izvan društvenih mreža
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Anna Theodoridi grčka je influencerica i bivša plesačica, a studirala je psihologiju na Nacionalnom i Kapodistrijskom sveučilištu u Ateni. Šira javnost upoznala ju je i kroz vezu s popularnim grčkim reperom Lightom. E-Radio.gr
| Foto: Instagram/annathr
Anna Theodoridi grčka je influencerica i bivša plesačica, a studirala je psihologiju na Nacionalnom i Kapodistrijskom sveučilištu u Ateni. Šira javnost upoznala ju je i kroz vezu s popularnim grčkim reperom Lightom. E-Radio.gr |
Foto: Instagram/annathr
Anna Theodoridi grčka je influencerica i bivša plesačica, a studirala je psihologiju na Nacionalnom i Kapodistrijskom sveučilištu u Ateni. Šira javnost upoznala ju je i kroz vezu s popularnim grčkim reperom Lightom. E-Radio.gr
| Foto: Instagram/annathr
Prepoznatljiva je po dugoj plavoj kosi, vitkoj figuri i izrazito ženstvenom izgledu, zbog čega su je grčki mediji opisivali kao atraktivnu plavušu koja privlači pažnju gdje god se pojavi. ProtoThema
| Foto: Instagram/annathr
Na Instagramu često ističe svoju figuru, a njezin stil varira od glamuroznih i elegantnih izdanja do vrlo izazovnih kombinacija. Fotografije s plaže, odmora i večernjih izlazaka posebno naglašavaju njezinu ženstvenost i seksepil.
| Foto: Instagram/annathr
Plesačko iskustvo dodatno se vidi u načinu na koji pozira pred kamerama – samouvjereno, zavodljivo i vrlo svjesno svog izgleda. Upravo je kombinacija atraktivnog izgleda i takvog nastupa jedan od razloga zbog kojih je privukla velik broj pratitelja.
| Foto: Instagram/annathr
Njezin Instagram danas spaja glamurozne fotografije, putovanja i privatne trenutke, a Anna je posljednjih godina dobila i novu ulogu majke. S Lightom je dobila sina, a obiteljske trenutke povremeno dijeli sa svojim pratiteljima.
| Foto: Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr
Foto Instagram/annathr