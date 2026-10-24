FOTO Pregledali smo ponudu i cijene za vas! 32 jesenske jakne za svaki stil i ukus

S dolaskom hladnijih dana jesenske jakne ponovno postaju neizostavan dio garderobe. Od kožnih i bomber modela do prošivenih jakni, ponuda je raznolika, a za dobar modni komad nije uvijek potrebno izdvojiti mnogo novca
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U nastavku pogledajte 32 jesenske jakne iz popularnih trgovina.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 32 jesenske jakne iz popularnih trgovina. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte 32 jesenske jakne iz popularnih trgovina.
| Foto: 123RF
JAKNA S JASTUČIĆIMA I UMJETNA KOŽA - 39,95 EUR
| Foto: Zara
BOMBER JAKNA OD UMJETNE KOŽE - 29,95 EUR
| Foto: Zara
KRATKA CRNA JAKNA S UKRASNIM KOPČAMA – 49,99 €
| Foto: Mango
JAKNA OD TVIDA S POHABANIM RUBOM – 45,99 €
| Foto: Mango
Kratka dvostrana motoristička jakna -
49,99 €
| Foto: Bershka
BOMBER JAKNA S VUNOM ZW COLLECTION - 79,95 EUR
| Foto: Zara
Motociklistička jakna od umjetne kože - 29,99 €
| Foto: Bershka
CRNA BOMBER JAKNA – 5,99 €
| Foto: Sinsay
CRNA JAKNA S ODVOJIVIM OVRATNIKOM – 35,99 €
| Foto: Reserved
CRNA KRATKA JAKNA OD UMJETNE KOŽE – 32,95 €
| Foto: Zalando
SMEĐA MOTOCIKLISTIČKA JAKNA – 33,95 €
| Foto: Zalando
JAKNA OD FLISA – 39,99 €
| Foto: Zalando
TAMNOSMEĐA BOMBER JAKNA OD IMITACIJE BRUŠENE KOŽE – 24,99 €
| Foto: Sinsay
JAKNA BAMBI OD UMJETNOG KRZNA - 119,99 €
| Foto: Mango
MASLINASTA BOMBER JAKNA – 24,99 €
| Foto: Sinsay
TEHNIČKA VJETRONEPROPUSNA JAKNA – 29,99 €
| Foto: Stradivarius
UTILITY JAKNA BALON KROJA – 35,99 €
| Foto: Stradivarius
PROŠIVENA JAKNA S KAPULJAČOM – 35,99 €
| Foto: Stradivarius
Jakna s gumbima - 45,99 €
| Foto: Mango
Jakna od umjetne kože vrlo duge - 33,59 €
| Foto: Stradivarius
Baloner balon kroja sa šal ovratnikom - 21,59 €
| Foto: Stradivarius
Baloner s visokim ovratnikom - 29,99 €
| Foto: Stradivarius
Jakna vrlo duge od umjetne kože s gumbima - 29,99 €
| Foto: Stradivarius
Jakna s naborima od umjetna koža - 29,99 €
| Foto: Stradivarius
Jakna od tvida - 59,99 eura
| Foto: Stradivarius
Duga prošivena jakna - 39,99 eura
| Foto: Reserved
Jakna od umjetnog krzna s ovratnikom - 39,99 eura
| Foto: Reserved
Kratka jakna s visokim ovratnikom - 39,99 eura
| Foto: Reserved
Bomber jakna s vezom -17,99 eura
| Foto: Reserved
Jakna od umjetne kože - 35,99 eura
| Foto: Reserved
Jakna od umjetne kože - 29,99 eura
| Foto: Reserved
Jakna od umjetne brušene kože - 17,99 eura
| Foto: Reserved