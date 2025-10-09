FOTO Prekrasna igra Sunca i Mjeseca iznad Splita očarala eksplozijom svih nijansi crvene

Planina Kozjak, uzdignuta nad Dalmacijom, skriva prizore koji ostavljaju bez daha svakoga tko se uspinje njezinim stazama. S najvišeg vrha Kozjaka, otvaraju se dva lica istog dana
Pogled s vrha Svetog Jure na Kozjaku u vrijeme zalaska Sunca oduzima dah svojom tišinom i veličanstvenošću. Sunčeve zrake boje nebo u nijanse narančaste, dok more u daljini zrcali posljednje svjetlo dana. Dok se dolina polako gubi u sjenama, iznad planine Kamešnice pojavljuje se Mjesec, velik i blistav, izlazeći tiho na noćno nebo.
| Foto: Canva
Pogled s vrha Svetog Jure na Kozjaku u vrijeme zalaska Sunca oduzima dah svojom tišinom i veličanstvenošću. Sunčeve zrake boje nebo u nijanse narančaste, dok more u daljini zrcali posljednje svjetlo dana. Dok se dolina polako gubi u sjenama, iznad planine Kamešnice pojavljuje se Mjesec, velik i blistav, izlazeći tiho na noćno nebo. |
Foto: Canva
Pogled s vrha Svetog Jure na Kozjaku u vrijeme zalaska Sunca oduzima dah svojom tišinom i veličanstvenošću. Sunčeve zrake boje nebo u nijanse narančaste, dok more u daljini zrcali posljednje svjetlo dana. Dok se dolina polako gubi u sjenama, iznad planine Kamešnice pojavljuje se Mjesec, velik i blistav, izlazeći tiho na noćno nebo.
| Foto: Canva
S visine se jasno vide obrisi okolnih planina, otoka i gradova, uronjeni u zlatni sjaj sutona. Lagani povjetarac donosi mirise borovine i soli, stvarajući osjećaj potpunog mira i povezanosti s prirodom. To je trenutak koji podsjeća koliko je svijet lijep kad zastanemo i promatramo ga.
| Foto: Zvonimir Barisin
Pogled sa vrha Sv. Jure na Kozjaku prema Dugopolju u večernjim satima pruža prizor koji se teško zaboravlja.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin
Foto Zvonimir Barisin