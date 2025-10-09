Obavijesti

ČAROLIJA NA NEBU

FOTO Prekrasna igra Sunca i Mjeseca iznad Splita očarala eksplozijom svih nijansi crvene

Planina Kozjak, uzdignuta nad Dalmacijom, skriva prizore koji ostavljaju bez daha svakoga tko se uspinje njezinim stazama. S najvišeg vrha Kozjaka, otvaraju se dva lica istog dana
Pogled s vrha Svetog Jure na Kozjaku u vrijeme zalaska Sunca oduzima dah svojom tišinom i veličanstvenošću. Sunčeve zrake boje nebo u nijanse narančaste, dok more u daljini zrcali posljednje svjetlo dana. Dok se dolina polako gubi u sjenama, iznad planine Kamešnice pojavljuje se Mjesec, velik i blistav, izlazeći tiho na noćno nebo. | Foto: Canva
