FOTO Prekrasna igra Sunca i Mjeseca iznad Splita očarala eksplozijom svih nijansi crvene

S visine se jasno vide obrisi okolnih planina, otoka i gradova, uronjeni u zlatni sjaj sutona. Lagani povjetarac donosi mirise borovine i soli, stvarajući osjećaj potpunog mira i povezanosti s prirodom. To je trenutak koji podsjeća koliko je svijet lijep kad zastanemo i promatramo ga. | Foto: Zvonimir Barisin