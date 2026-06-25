FOTO Prekrasna Tyniesha živi dvostruki život - radi u bolnici i pozira u oskudnim bikinijima

Tyniesha Hales je australska manekenka i kreatorica sadržaja koja radi i kao asistentica na radiologiji. Živi između Melbournea i Adelaidea te surađuje s modnim brendovima i agencijama. Spaja karijeru u modi i zdravstvu
Tyniesha Hales je Australka koja je spojila dvije potpuno različite karijere – modnu i zdravstvenu. Mnogi je znaju kao uspješnu manekenku, ali ona radi i kao asistentica na radiologiji. Živi između Melbournea i Adelaidea i stalno je u pokretu između snimanja i posla u struci. Ova dvostruka karijera izdvaja je iz mase klasičnih modela.
| Foto: Instagram/tynieshahales
Tyniesha Hales je Australka koja je spojila dvije potpuno različite karijere – modnu i zdravstvenu. Mnogi je znaju kao uspješnu manekenku, ali ona radi i kao asistentica na radiologiji. Živi između Melbournea i Adelaidea i stalno je u pokretu između snimanja i posla u struci. Ova dvostruka karijera izdvaja je iz mase klasičnih modela. |
Foto: Instagram/tynieshahales
Tyniesha Hales je Australka koja je spojila dvije potpuno različite karijere – modnu i zdravstvenu. Mnogi je znaju kao uspješnu manekenku, ali ona radi i kao asistentica na radiologiji. Živi između Melbournea i Adelaidea i stalno je u pokretu između snimanja i posla u struci. Ova dvostruka karijera izdvaja je iz mase klasičnih modela.
| Foto: Instagram/tynieshahales
U svijetu mode brzo je pronašla svoje mjesto i to kao komercijalno lice koje rade ozbiljne agencije. Zastupljena je u Pride Models i Que Models, gdje redovito dobiva angažmane. Radi kampanje koje se vrte od modnih editorijala do lifestyle brendova. Njezin portfolio raste zahvaljujući stalnim suradnjama i profesionalnom pristupu.
| Foto: Instagram/tynieshahales
Njezin izgled često je prva stvar koja privuče pažnju u industriji. Visoka je 173 cm, ima tamnoplavu kosu i izražajne zelene oči. Mjere 86–67–94 daju joj klasičan komercijalni “fit” za modne kampanje. Upravo zbog toga često je angažiraju za brendove koji traže prirodan, ali upečatljiv izgled.
| Foto: Instagram/tynieshahales
Na društvenim mrežama gradi sve jači “influencer” status i to bez velikog forsiranja. Objavljuje sadržaj iz svakodnevnog života, putovanja, mode i treninga. Instagram i TikTok koristi kao platforme za suradnje s poznatim brendovima. Publika je prati zbog opuštenog, ali estetski uređenog sadržaja.
| Foto: Instagram/tynieshahales
Njezina suradnja s brendovima uključuje imena koja su poznata u fashion i fitness svijetu. Radila je za brendove koji traže mlada i moderna lica za globalne kampanje. Time je dodatno učvrstila svoj status u komercijalnom modelingu.
| Foto: Instagram/tynieshahales
Iza modne priče stoji i ozbiljna akademska pozadina u zdravstvu. Završila je radiologiju na Sveučilištu Južne Australije (UniSA) i radila u struci. Dok mnogi ostaju samo u jednoj industriji, ona paralelno održava obje karijere. Ta kombinacija glamura i medicinske struke čini njezin profil posebno zanimljivim.
| Foto: Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales
Foto Instagram/tynieshahales