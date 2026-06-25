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PRATE JU MILIJUNI

FOTO Prekrasna Tyniesha živi dvostruki život - radi u bolnici i pozira u oskudnim bikinijima

Tyniesha Hales je australska manekenka i kreatorica sadržaja koja radi i kao asistentica na radiologiji. Živi između Melbournea i Adelaidea te surađuje s modnim brendovima i agencijama. Spaja karijeru u modi i zdravstvu
FOTO Prekrasna Tyniesha živi dvostruki život - radi u bolnici i pozira u oskudnim bikinijima
Tyniesha Hales je Australka koja je spojila dvije potpuno različite karijere – modnu i zdravstvenu. Mnogi je znaju kao uspješnu manekenku, ali ona radi i kao asistentica na radiologiji. Živi između Melbournea i Adelaidea i stalno je u pokretu između snimanja i posla u struci. Ova dvostruka karijera izdvaja je iz mase klasičnih modela. | Foto: Instagram/tynieshahales
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Tyniesha Hales je Australka koja je spojila dvije potpuno različite karijere – modnu i zdravstvenu. Mnogi je znaju kao uspješnu manekenku, ali ona radi i kao asistentica na radiologiji. Živi između Melbournea i Adelaidea i stalno je u pokretu između snimanja i posla u struci. Ova dvostruka karijera izdvaja je iz mase klasičnih modela. | Foto: Instagram/tynieshahales
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