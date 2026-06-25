FOTO Prekrasna Tyniesha živi dvostruki život - radi u bolnici i pozira u oskudnim bikinijima

Tyniesha Hales je Australka koja je spojila dvije potpuno različite karijere – modnu i zdravstvenu. Mnogi je znaju kao uspješnu manekenku, ali ona radi i kao asistentica na radiologiji. Živi između Melbournea i Adelaidea i stalno je u pokretu između snimanja i posla u struci. Ova dvostruka karijera izdvaja je iz mase klasičnih modela. | Foto: Instagram/tynieshahales