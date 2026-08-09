FOTO Priroda i elegancija za stolom: Hrvatica radi unikatne šalice, a neke krasi pravo zlato

Iza brenda Gea Magia kriju se ručno izrađene šalice koje privlače pažnju neobičnim oblicima, bojama i motivima inspiriranima prirodom. Svaka je posebna na svoj način, od nježnih cvjetnih i voćnih motiva do tamnijih, šumskih kolekcija. Posebno se ističu modeli ukrašeni detaljima od pravog zlata, koji ovim već unikatnim komadima daju dodatnu dozu elegancije
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Domaći brend iza kojeg stoji Danijela Firšt već je poznat po ručno izrađenim šalicama nadahnutima prirodom. Njena radionica nalazi se u Našicama, a šuma i zelenilo koje je okružuju već godinama joj služe kao jedan od glavnih izvora inspiracije.
| Foto: Instagram/gea.magia
Domaći brend iza kojeg stoji Danijela Firšt već je poznat po ručno izrađenim šalicama nadahnutima prirodom. Njena radionica nalazi se u Našicama, a šuma i zelenilo koje je okružuju već godinama joj služe kao jedan od glavnih izvora inspiracije.
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Foto: Instagram/gea.magia
Domaći brend iza kojeg stoji Danijela Firšt već je poznat po ručno izrađenim šalicama nadahnutima prirodom. Njena radionica nalazi se u Našicama, a šuma i zelenilo koje je okružuju već godinama joj služe kao jedan od glavnih izvora inspiracije.
| Foto: Instagram/gea.magia
Na prvi pogled djeluju kao da su stigle ravno iz šume. Tamnozelene, nepravilnog oblika i sa zlatnim detaljima, šumske šalice hrvatskog brenda Gea Magia spoj su prirode, umjetnosti i drevnog načina oblikovanja keramike. Iza brenda stoji keramičarka Danijela Firšt iz Našica, koja je sigurnu svakodnevicu prije nekoliko godina zamijenila glinom, peći i kreativnim radom.
| Foto: Instagram/gea.magia
Danijela je prvo jednu napravila za sebe, inspirirana bujnim i tamnozelenim slavonskim šumama, a kada joj se rezultat svidio, nastala je cijela kolekcija. Poseban detalj nalazi se na ručkama, na koje se nanosi pravo zlato. Upravo kombinacija zagasitih zelenih tonova i sjajne zlatne ručke jednostavnom predmetu poput šalice daje gotovo luksuzan izgled.
| Foto: Instagram/gea.magia
Šalice nemaju savršeno jednake linije niti izgledaju kao da su izašle iz industrijskog kalupa – upravo suprotno. Svaka se oblikuje isključivo rukama pa neke ispadnu niže i šire, druge više i uže, a male nepravilnosti postaju dio njihova šarma. Za njihovu izradu koristi se takozvana pinch tehnika, jedan od najstarijih načina oblikovanja keramike. Počinje se kuglom gline koja se postupno oblikuje prstima, bez klasičnih alata, zbog čega cijeli proces traje dulje, ali šalici daje mekan, organski i potpuno unikatan oblik.
| Foto: Instagram/gea.magia
Biljni svijet provlači se kroz Danijelin rad od samih početaka. Na njezinim ranijim šalicama mogli su se pronaći rukom oslikani cvjetovi te čak otisci pravih listova i grančica pronađenih u prirodi.
| Foto: Instagram/gea.magia
Šalice su izrađene od stonewarea, odnosno kamenine, čvrste i neporozne vrste keramike. Nakon oblikovanja ručno se oslikavaju podglazurnim bojama te prekrivaju transparentnom glazurom.
| Foto: Instagram/gea.magia
Danijelin put do keramike nije bio dugo planiran. Radila je kao voditeljica poslovnice u srebrnarnici kada je odlučila napraviti veliki zaokret, dati otkaz i posvetiti se keramici, koja joj je danas primarni posao.
| Foto: Instagram/gea.magia
Iza jedne naizgled jednostavne šalice krije se dugotrajan proces koji traži mnogo strpljenja. Ručno oblikovanje, sušenje, oslikavanje, glaziranje i paljenje znače da se konačan rezultat ne može dobiti preko noći.
| Foto: Instagram/gea.magia
Pažnju posvećuje čak i pakiranju. Šalice dolaze u kutijama bez nepotrebnih natpisa i naljepnica kako bi se mogle ponovno iskoristiti, dok Danijela za slanje, kad god može, koristi već korištene kutije i zaštitne materijale.
| Foto: Instagram/gea.magia
Motivi inspirirani prirodom pretvaraju svakodnevno ispijanje kave ili čaja u mali ritual – i donose komadić prirode ravno na kuhinjski stol.
| Foto: Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia
Foto Instagram/gea.magia