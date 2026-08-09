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INSPIRIRANE ŠUMOM

FOTO Priroda i elegancija za stolom: Hrvatica radi unikatne šalice, a neke krasi pravo zlato

Iza brenda Gea Magia kriju se ručno izrađene šalice koje privlače pažnju neobičnim oblicima, bojama i motivima inspiriranima prirodom. Svaka je posebna na svoj način, od nježnih cvjetnih i voćnih motiva do tamnijih, šumskih kolekcija. Posebno se ističu modeli ukrašeni detaljima od pravog zlata, koji ovim već unikatnim komadima daju dodatnu dozu elegancije
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FOTO Priroda i elegancija za stolom: Hrvatica radi unikatne šalice, a neke krasi pravo zlato
Domaći brend iza kojeg stoji Danijela Firšt već je poznat po ručno izrađenim šalicama nadahnutima prirodom. Njena radionica nalazi se u Našicama, a šuma i zelenilo koje je okružuju već godinama joj služe kao jedan od glavnih izvora inspiracije. | Foto: Instagram/gea.magia
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Domaći brend iza kojeg stoji Danijela Firšt već je poznat po ručno izrađenim šalicama nadahnutima prirodom. Njena radionica nalazi se u Našicama, a šuma i zelenilo koje je okružuju već godinama joj služe kao jedan od glavnih izvora inspiracije. | Foto: Instagram/gea.magia
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