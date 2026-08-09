FOTO Priroda i elegancija za stolom: Hrvatica radi unikatne šalice, a neke krasi pravo zlato

Šalice nemaju savršeno jednake linije niti izgledaju kao da su izašle iz industrijskog kalupa – upravo suprotno. Svaka se oblikuje isključivo rukama pa neke ispadnu niže i šire, druge više i uže, a male nepravilnosti postaju dio njihova šarma. Za njihovu izradu koristi se takozvana pinch tehnika, jedan od najstarijih načina oblikovanja keramike. Počinje se kuglom gline koja se postupno oblikuje prstima, bez klasičnih alata, zbog čega cijeli proces traje dulje, ali šalici daje mekan, organski i potpuno unikatan oblik. | Foto: Instagram/gea.magia