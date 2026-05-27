FOTO Prizori sunca potonulog iza horizonta: Biokovo je zasjalo u najljepšim bojama

Sveti Jure ponovno je pokazao zašto ga mnogi smatraju jednim od najljepših vidikovaca u Hrvatskoj. U večernjim satima nastupio je spektakularni zalazak sunca i suton koji je obojio vrhove Biokova toplim nijansama narančaste, crvene i ljubičaste boje
S vrha višeg od 1700 metara pogled se pružao prema Makarskoj rivijeri, otocima i pučini, dok je sunce polako nestajalo iza horizonta. Posebnu atmosferu stvarali su oblaci i mirno vrijeme, zbog čega je cijeli prizor izgledao gotovo nestvarno.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Fotografi, planinari i ljubitelji prirode iskoristili su idealne uvjete za snimanje impresivnih kadrova, a mnogi su istaknuli kako je upravo suton na Biokovu jedan od najposebnijih doživljaja koji planina može ponuditi.
Park prirode Biokovo i ove je godine omiljena destinacija domaćih i stranih posjetitelja, posebice tijekom proljetnih i ljetnih mjeseci kada vremenski uvjeti omogućuju nezaboravne panoramske prizore.
Do vrha Sv. Jure može se doći automobilom, motorom, biciklom ili planinarskim stazama kroz Park prirode Biokovo. Najčešći pristup je iz smjera Makarske, preko poznate Biokovske ceste.
Mnogi posjetitelji prvo zastanu na poznatom vidikovcu Skywalk Biokovo, a zatim nastavljaju još dvadesetak minuta vožnje prema Sv. Juri.
Na vrh se može stići i planinarskim stazama iz Makarske, Podgore ili Zagvozda, no uspon traje više sati te zahtijeva dobru kondiciju.
Ovo je djelić atmosfere s vrha Sv. Jure, gdje su nebo, planina i more još jednom stvorili prizore koji se dugo pamte.
