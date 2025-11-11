Obavijesti

Kurija Poklek u Zagorju je barokna ladanjska kuća iz 18. stoljeća, smještena na prostranom zemljištu s perivojem i pogledom na zagorske brežuljke. Objekt je u solidnom stanju, djelomično obnovljen, ali zahtijeva adaptaciju i uređenje perivoja
FOTO Prodaje se barokna vila u Zagorju koja nas vraća u davna vremena grofova i plemića
Kurija Poklek u srcu Zagorja predstavlja izniman primjer barokne ladanjske arhitekture. Iako datira iz 18. stoljeća, u njezinom se ziđu naslućuju i stariji slojevi gradnje, što joj daje poseban povijesni šarm. Njezin skladan, ali nesimetričan izgled odražava duh vremena u kojem su ljepota i funkcionalnost išle ruku pod ruku. Trenutno se prodaje za 415 tisuća eura. | Foto: Dogma nekretnine
