FOTO Prodaje se barokna vila u Zagorju koja nas vraća u davna vremena grofova i plemića

Kurija Poklek u srcu Zagorja predstavlja izniman primjer barokne ladanjske arhitekture. Iako datira iz 18. stoljeća, u njezinom se ziđu naslućuju i stariji slojevi gradnje, što joj daje poseban povijesni šarm. Njezin skladan, ali nesimetričan izgled odražava duh vremena u kojem su ljepota i funkcionalnost išle ruku pod ruku. Trenutno se prodaje za 415 tisuća eura. | Foto: Dogma nekretnine