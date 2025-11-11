FOTO Prodaje se barokna vila u Zagorju koja nas vraća u davna vremena grofova i plemića

Kurija Poklek u Zagorju je barokna ladanjska kuća iz 18. stoljeća, smještena na prostranom zemljištu s perivojem i pogledom na zagorske brežuljke. Objekt je u solidnom stanju, djelomično obnovljen, ali zahtijeva adaptaciju i uređenje perivoja
Kurija Poklek u srcu Zagorja predstavlja izniman primjer barokne ladanjske arhitekture. Iako datira iz 18. stoljeća, u njezinom se ziđu naslućuju i stariji slojevi gradnje, što joj daje poseban povijesni šarm. Njezin skladan, ali nesimetričan izgled odražava duh vremena u kojem su ljepota i funkcionalnost išle ruku pod ruku. Trenutno se prodaje za 415 tisuća eura.
| Foto: Dogma nekretnine
Kurija Poklek u srcu Zagorja predstavlja izniman primjer barokne ladanjske arhitekture. Iako datira iz 18. stoljeća, u njezinom se ziđu naslućuju i stariji slojevi gradnje, što joj daje poseban povijesni šarm. Njezin skladan, ali nesimetričan izgled odražava duh vremena u kojem su ljepota i funkcionalnost išle ruku pod ruku. Trenutno se prodaje za 415 tisuća eura. |
Foto: Dogma nekretnine
Kurija Poklek u srcu Zagorja predstavlja izniman primjer barokne ladanjske arhitekture. Iako datira iz 18. stoljeća, u njezinom se ziđu naslućuju i stariji slojevi gradnje, što joj daje poseban povijesni šarm. Njezin skladan, ali nesimetričan izgled odražava duh vremena u kojem su ljepota i funkcionalnost išle ruku pod ruku. Trenutno se prodaje za 415 tisuća eura.
| Foto: Dogma nekretnine
Pročelja kurije, iako jednostavna, odišu elegancijom zahvaljujući pravilnom ritmu prozorskih osi i profinjenim okvirom s naglašenim nadprozornicima. Ta suptilna barokna ornamentika svjedoči o visokoj kulturi stanovanja i osjećaju za sklad. Kurija pokazuje kako se ljepota može nalaziti u jednostavnosti i mjeri.
| Foto: Dogma nekretnine
Unutrašnjost kurije čine prostrane dvorane i svijetle sobe koje odražavaju nekadašnji ladanjski luksuz. Svaka prostorija nosi trag prošlih vremena – bilo da je riječ o starom svodu podruma ili pogledu s kata na zagorske brežuljke. Hodajući kroz nju, lako je zamisliti nekadašnje razgovore, glazbu i miris svježe pečenog kruha.
| Foto: Dogma nekretnine
Kuriju okružuje perivoj koji je nekad bio pomno oblikovan, a danas poziva na obnovu i ponovno oživljavanje. Taj prostor nudi mogućnost stvaranja romantičnog vrta, šetališta ili čak male oaze mira i umjetničke inspiracije. Spoj arhitekture i prirode ovdje stvara savršenu kulisu za odmor duha.
| Foto: Dogma nekretnine
Iako smještena u mirnom dijelu Zagorja, kurija Poklek ima izravan pristup glavnoj prometnici. Ta ravnoteža između dostupnosti i osamljenosti čini je izuzetno privlačnom – bilo za stanovanje, kulturni centar ili ekskluzivni turistički objekt. Nudi osjećaj bijega od svakodnevice, bez gubitka povezanosti sa svijetom.
| Foto: Dogma nekretnine
Kurija je očuvana u solidnom stanju, ali traži pažljivu adaptaciju kako bi ponovno zasjala punim sjajem. Djelomično obnovljen krov i postojeća infrastruktura pružaju čvrste temelje za obnovu. Ova zagorska ljepotica samo čeka novog vizionara koji će joj udahnuti novi život i spojiti povijest s budućnošću.
| Foto: Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine
Foto Dogma nekretnine