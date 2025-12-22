Obavijesti

FOTO Profinjene frizure za žene starije od 40 za Božić i Novu

Slavlja se znaju zaredati, stoga je dobro znati napraviti jednostavnije uredne frizure koje se daju lako složiti i bez profesionalnih frizera. Ukrasite kosu mašnom ili sjajnom ukosnicom
Uz nekoliko jednostavnih ideja i ukrasa svaka frizura može postati posebna. Bez obzira radi li se o super ravnoj ili kovrčavoj kosi, svaka tekstura ima ljepotu i eleganciju | Foto: Instagram/Nevena Rendeli
