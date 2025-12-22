FOTO Profinjene frizure za žene starije od 40 za Božić i Novu

Slavlja se znaju zaredati, stoga je dobro znati napraviti jednostavnije uredne frizure koje se daju lako složiti i bez profesionalnih frizera. Ukrasite kosu mašnom ili sjajnom ukosnicom
Uz nekoliko jednostavnih ideja i ukrasa svaka frizura može postati posebna. Bez obzira radi li se o super ravnoj ili kovrčavoj kosi, svaka tekstura ima ljepotu i eleganciju
| Foto: Instagram/Nevena Rendeli
FOKUS NA TEKSTURU Jednostavno oblikujte kosu poštujući njezinu teksturu, dovoljni su vam četka i nešto laka za kosu.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
SVE NA JEDNU STRANU Ovo je lijepa frizura za sve koji imaju dužu kosu te ne žele ukrase. Praktična je na jednu stranu, pritom slijedite prirodan smjer kose.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
PUNĐA S KOPČOM Smeđe su kopče vrlo popularne, kao i sve ostalo u toj boji. Frizuri daje notu elegancije te paše uz sve boje kose.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
RASKOŠNE ŠIŠKE Ova verzija je idealna za žene kojima je kosa stanjena, uvijte samo jedan pramen oko lica, frizura će djelovati bujnije.
| Foto: DPA/Pixsell
LIJEPI RAJF Ne, nije infantilan, već može otkriti i "grown up" ženstvenost
| Foto: Asos / Bershka
LAKIRANO PREMA IZA Svježe opranu kosu zalakirajte prema iza i otvorite lice. Lak sa sjajnim česticama frizuri će dati glamurozan dojam.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
NISKA PUNĐA Divna i raskošna, ovakva punđa ne zahtijeva posebne pripreme. Samo skupite kosu iza i uvijte je, sve skupa djelovat će ženstveno i casual.
| Foto: pixsell/ilsutracija
RAZNE UKOSNICE Razne igle i ukosnice te češljići idealni su za ukrašavanje raznih podignutih frizura.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
VELIKA MAŠNA Još jedan super ženstveni moment koji je lako nositi. Kosa može biti i raspuštena, uhvatite tek dio kose.
| Foto: Instagram/Ioan Gruffudd