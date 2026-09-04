FOTO Prve ovogodišnje žižule stigle su na šibensku tržnicu!
Na šibensku tržnicu stigle su prve ovogodišnje žižule, sitni smeđocrveni plodovi koji se tradicionalno pojavljuju krajem ljeta i početkom jeseni. Poznate su i pod nazivom kineske datulje, a mnogi ih vole zbog slatkastog okusa i hrskave teksture
Svježe žižule izgledom podsjećaju na male jabuke, a kako dozrijevaju, njihova kožica postaje sve tamnija. Mogu se jesti svježe, ali se koriste i za pripremu džemova, kompota, čajeva i raznih slastica.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL