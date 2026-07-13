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Živi u Positanu

FOTO Puca na sve strane! Seksi Talijanka je trenerica pilatesa i ne krije svoje bujno poprsje

Talijanska instruktorica pilatesa Siria Amendola na svom Instagramu često u prvi plan stavlja svoje bujne grudi, dok istovremeno s pratiteljima dijeli treninge, trenutke s putovanja na egzotične destinacije, zbog čega je prikupila tisuće obožavatelja
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FOTO Puca na sve strane! Seksi Talijanka je trenerica pilatesa i ne krije svoje bujno poprsje
Siria Amendola talijanska je instruktorica pilatesa, model i influencerica koja posljednjih godina privlači sve više pažnje na društvenim mrežama. Rođena je 23. siječnja 2001. u Positanu, a prije nego što se posvetila fitnessu radila je kao profesionalna plesačica, što je uvelike oblikovalo njezin stil vježbanja i pristup pokretu. | Foto: Instagram/siriaamendola
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Siria Amendola talijanska je instruktorica pilatesa, model i influencerica koja posljednjih godina privlači sve više pažnje na društvenim mrežama. Rođena je 23. siječnja 2001. u Positanu, a prije nego što se posvetila fitnessu radila je kao profesionalna plesačica, što je uvelike oblikovalo njezin stil vježbanja i pristup pokretu. | Foto: Instagram/siriaamendola
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