FOTO Puca na sve strane! Seksi Talijanka je trenerica pilatesa i ne krije svoje bujno poprsje

Talijanska instruktorica pilatesa Siria Amendola na svom Instagramu često u prvi plan stavlja svoje bujne grudi, dok istovremeno s pratiteljima dijeli treninge, trenutke s putovanja na egzotične destinacije, zbog čega je prikupila tisuće obožavatelja
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Siria Amendola talijanska je instruktorica pilatesa, model i influencerica koja posljednjih godina privlači sve više pažnje na društvenim mrežama. Rođena je 23. siječnja 2001. u Positanu, a prije nego što se posvetila fitnessu radila je kao profesionalna plesačica, što je uvelike oblikovalo njezin stil vježbanja i pristup pokretu.
| Foto: Instagram/siriaamendola
Siria Amendola talijanska je instruktorica pilatesa, model i influencerica koja posljednjih godina privlači sve više pažnje na društvenim mrežama. Rođena je 23. siječnja 2001. u Positanu, a prije nego što se posvetila fitnessu radila je kao profesionalna plesačica, što je uvelike oblikovalo njezin stil vježbanja i pristup pokretu. |
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Siria Amendola talijanska je instruktorica pilatesa, model i influencerica koja posljednjih godina privlači sve više pažnje na društvenim mrežama. Rođena je 23. siječnja 2001. u Positanu, a prije nego što se posvetila fitnessu radila je kao profesionalna plesačica, što je uvelike oblikovalo njezin stil vježbanja i pristup pokretu.
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Kasnije je stekla certifikat za instruktoricu pilatesa u Pilates Positano studiju te se počela baviti podučavanjem ove sve popularnije metode vježbanja.
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Na Instagramu redovito dijeli snimke treninga, modne kombinacije i prizore s putovanja, a upravo spoj zdravog načina života, elegancije i mediteranskog stila donio joj je više od 160 tisuća pratitelja.
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Njezini treninzi naglasak stavljaju na jačanje dubokih mišića, pravilno držanje tijela, fleksibilnost i oblikovanje figure, zbog čega je postala inspiracija brojnim ženama koje žele postići vitku i snažnu liniju bez intenzivnih kardio treninga.
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Osim što promovira pilates kao način vježbanja, Siria često ističe važnost dosljednosti, kvalitetnog odmora i uravnoteženog životnog stila. Zahvaljujući kombinaciji plesnog iskustva, fitness znanja i prepoznatljivog estetskog izričaja, izgradila je uspješnu karijeru na društvenim mrežama te postala jedno od poznatijih mladih lica talijanske wellness scene.
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