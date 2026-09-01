Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ZANOSNA PLAVUŠA

FOTO Redovito je na listama najseksi žena, a njezina priča inspiracija je mnogima

Belgijska manekenka i influencerica Rose Bertram već godinama slovi za jednu od najatraktivnijih žena modne scene. Redovito se nalazi na listama najseksepilnijih modela
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Redovito je na listama najseksi žena, a njezina priča inspiracija je mnogima
Ova nestvarna ljepotica plijeni pažnju upečatljivim izgledom, samouvjerenim stavom i karijerom koju je izgradila vlastitim radom, neovisno o povezivanju s poznatim imenima iz svijeta sporta, među kojima se našao i francuski nogometni superstar Kylian Mbappé. | Foto: Instagram
1/75
Ova nestvarna ljepotica plijeni pažnju upečatljivim izgledom, samouvjerenim stavom i karijerom koju je izgradila vlastitim radom, neovisno o povezivanju s poznatim imenima iz svijeta sporta, među kojima se našao i francuski nogometni superstar Kylian Mbappé. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026