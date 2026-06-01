FOTO 'Roditeljima uopće nisam rekao da ću spavati po pustinjama u Afganistanu'

Od svih pravih putnika čut ćete kako su ljudi iz ovog dijela svijeta najljubazniji, posebice u Afganistanu i Iranu. Kao netko koga ne zanima pretjerano povijest i znamenitosti, već pretežito svakodnevni život ljudi, posebno u ruralnim krajevima gdje su životni uvjeti surovi i teški. Možda to proizlazi iz toga što su i moji roditelji živjeli takvim životom u mladosti, ne bih vam znao reći. No sjećam se kada smo pristali u jedno selo, taman u sutonu, kuće sagrađene od blata i slame, upadamo mi unutra, a seljani nas odmah okružuju. Koliko je nama sve to zanimljivo, toliko smo i mi njima. Stiže i poglavar sela, objašnjava nam kako grade kuće, kako se zimi griju, čime se bave, koliko stanovnika imaju tu, sve od reda. Počašćeni su što smo se zaustavili tu, kao što smo i mi bili počašćeni što su bili tako gostoljubivi prema nama. Mrak polako pada, pa nam poglavar nudi krov nad glavom, i govori kako će nas rado ugostiti i pripremiti večeru za nas. I to ne bilo kakvu, već će zaklati cijelu kozu za nas i bit će prava mala seoska fešta. Nevjerojatno je to iskustvo i taj osjećaj nakon ovakvog putovanja. Putujući kroz brojna sela, vidjevši sve te silne pustinje u kojima ljudi preživljavaju, kako teško žive, a opet su spremni dati vam sve, čovjek ne može nego shvatiti koliko je malo potrebno da se bude čovjek. Otkud god da jesi - zaključuje Mikačić.