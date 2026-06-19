FOTO Royal Ascot 2026.: Šeširi i haljine pretvorili hipodrom u Britaniji u modnu pistu

Legendarni Ascot Racecourseu i ove je godine okupio britansku elitu, ljubitelje konjičkih utrka i modne entuzijaste. Iako su utrke bile u središtu događaja, pažnju su ponovno ukrali spektakularni outfiti i raskošni šeširi
Royal Ascot 2026. u Britaniji je i ove godine potvrdio zašto je jedan od najglamuroznijih sportskih i društvenih događaja u Europi.
| Foto: Andrew Boyers
Royal Ascot 2026. u Britaniji je i ove godine potvrdio zašto je jedan od najglamuroznijih sportskih i društvenih događaja u Europi. |
Foto: Andrew Boyers
Royal Ascot 2026. u Britaniji je i ove godine potvrdio zašto je jedan od najglamuroznijih sportskih i društvenih događaja u Europi.
| Foto: Andrew Boyers
Iako su u fokusu konjičke utrke - tog je dana posebna pažnja bila na 'Gold Cup dayu' i elitnim trkama – jednako velik dio spektakla tradicionalno je bila moda, koja je i ovaj put 'ukrala show'.
| Foto: Andrew Boyers
Royal Ascot je poznat po strogoj, ali vrlo elegantnoj dress code kulturi, a posebno u Royal Enclosure dijelu gdje su šeširi gotovo jednako važni kao i haljine. Posjetitelji su i ove godine nosili upečatljive kombinacije - od skulpturalnih šešira, cvjetnih i avangardnih dizajna, do sofisticiranih pastelnih haljina i vintage inspiriranih outfita.
| Foto: Toby Melville
Posebno su se istaknule gošće iz britanskog high societyja i celebrity scene, uključujući članove kraljevske obitelji koji su dodatno podigli glamur cijelog događaja.
| Foto: Andrew Boyers
Iako su utrke, poput prestižnog Gold Cupa, i dalje srce događaja, Royal Ascot je jednako i modna pista na otvorenom. Svake godine posjetitelji se natječu u kreativnosti - tko će imati najodvažniji šešir, najelegantniju kombinaciju ili najfotogeničniji outfit.
| Foto: Toby Melville
Zbog toga se Ascot često opisuje kao “najglamurozniji dan u britanskom kalendaru”, gdje moda i konjički sport postaju jedno iskustvo.
| Foto: Andrew Boyers
Na Ascotu šešir praktički nije dodatak nego “glavni komad outfita”. Vidjeli su se: ogromni “fascinator” šeširi s perjem i cvjetnim skulpturama, minimalističke, ali arhitektonske forme (kao da lebde iznad glave), dramatični, široki šeširi u kontrastnim bojama, kombinacije tila, mrežice i kristalnih detalja.
| Foto: Toby Melville
Haljine su bile vrlo “Ascot tipične”. Nosile su se pastelne nijanse (puder roza, baby blue, lavanda)
cvjetni printovi u vintage stilu, midi i A-kroj koji je najčešći zbog dress codea i elegantni materijali poput svile, organze i čipke.
| Foto: Toby Melville
Iako je pravilo elegancija, uvijek ima onih koji “odigraju modu jače”. Tu su haljine s 3D cvjetovima i voluminoznim rukavima, kombinacije jakih boja (fuksija, smaragdno zelena, royal blue), komplet lookovi gdje su torbica, cipele i šešir u istoj priči, ponekad i avangardni “runway” momenti koji izgledaju kao s modne piste.
| Foto: Toby Melville
Hit su bile mini clutch torbice s kristalima, rukavice u boji haljine, biseri i zlatni nakit (ali vrlo odmjereno) te sunčane naočale kao “modni shield” za glam look.
| Foto: Toby Melville
Muškarci su bili puno stroži, ali i tu ima detalja: sivi i crni morning suitovi (frak + prsluk), cilindri i kravate u svijetlim tonovima te diskretni uzorci na prslucima.
| Foto: Toby Melville
Foto Toby Melville
Foto Toby Melville
Foto Toby Melville
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Toby Melville
Foto Toby Melville
Foto Toby Melville
Foto Toby Melville
Foto Andrew Boyers
Foto Andrew Boyers
Foto Toby Melville
Foto Toby Melville
Foto Toby Melville
Foto Toby Melville
Foto Toby Melville