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Britanski glamur

FOTO Royal Ascot 2026.: Šeširi i haljine pretvorili hipodrom u Britaniji u modnu pistu

Legendarni Ascot Racecourseu i ove je godine okupio britansku elitu, ljubitelje konjičkih utrka i modne entuzijaste. Iako su utrke bile u središtu događaja, pažnju su ponovno ukrali spektakularni outfiti i raskošni šeširi
Royal Ascot 2026
Royal Ascot 2026. u Britaniji je i ove godine potvrdio zašto je jedan od najglamuroznijih sportskih i društvenih događaja u Europi. | Foto: Andrew Boyers
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Royal Ascot 2026. u Britaniji je i ove godine potvrdio zašto je jedan od najglamuroznijih sportskih i društvenih događaja u Europi. | Foto: Andrew Boyers
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