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SPOJ MODERNOG I TRADICIJE

FOTO Ručno rađene sunčane naočale u Hrvatskoj: 'Ovo su naočale za godine nošenja'

Zagrebački dizajner Aleksandar Šekuljica predstavio je kolekciju sunčanih naočala LEXALEX STUDIO s 20 ručno izrađenih modela u Hrvatskoj. Inspirirana murano staklom, kolekcija spaja transparentne materijale i mediteransku estetiku
FOTO Ručno rađene sunčane naočale u Hrvatskoj: 'Ovo su naočale za godine nošenja'
Zagrebački dizajner Aleksandar Šekuljica predstavio je prvu kolekciju sunčanih naočala pod brendom LEXALEX STUDIO. Kolekcija se sastoji od 20 modela koji su u potpunosti ručno izrađeni u Hrvatskoj. Time se naglašava početak novog dizajnerskog smjera unutar njegova stvaralaštva. | Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić
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Zagrebački dizajner Aleksandar Šekuljica predstavio je prvu kolekciju sunčanih naočala pod brendom LEXALEX STUDIO. Kolekcija se sastoji od 20 modela koji su u potpunosti ručno izrađeni u Hrvatskoj. Time se naglašava početak novog dizajnerskog smjera unutar njegova stvaralaštva. | Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić
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