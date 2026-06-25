FOTO Ručno rađene sunčane naočale u Hrvatskoj: 'Ovo su naočale za godine nošenja'

Zagrebački dizajner Aleksandar Šekuljica predstavio je kolekciju sunčanih naočala LEXALEX STUDIO s 20 ručno izrađenih modela u Hrvatskoj. Inspirirana murano staklom, kolekcija spaja transparentne materijale i mediteransku estetiku
Zagrebački dizajner Aleksandar Šekuljica predstavio je prvu kolekciju sunčanih naočala pod brendom LEXALEX STUDIO. Kolekcija se sastoji od 20 modela koji su u potpunosti ručno izrađeni u Hrvatskoj. Time se naglašava početak novog dizajnerskog smjera unutar njegova stvaralaštva.
| Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić
Zagrebački dizajner Aleksandar Šekuljica predstavio je prvu kolekciju sunčanih naočala pod brendom LEXALEX STUDIO. Kolekcija se sastoji od 20 modela koji su u potpunosti ručno izrađeni u Hrvatskoj. Time se naglašava početak novog dizajnerskog smjera unutar njegova stvaralaštva. |
Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić
Zagrebački dizajner Aleksandar Šekuljica predstavio je prvu kolekciju sunčanih naočala pod brendom LEXALEX STUDIO. Kolekcija se sastoji od 20 modela koji su u potpunosti ručno izrađeni u Hrvatskoj. Time se naglašava početak novog dizajnerskog smjera unutar njegova stvaralaštva.
| Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić
Inspiracija za kolekciju pronađena je u estetici murano stakla. Zbog toga su dominantni transparentni materijali i bogata, živopisna paleta boja. Svaki model nosi vizualnu lakoću i umjetnički karakter.
| Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić
Šekuljica je već poznat po dizajnu torbi i modnih dodataka, a sada se fokusira i na naočale. Njegov cilj je proširiti prepoznatljivost brenda kroz svakodnevno nosive predmete. Na taj način gradi kontinuitet u dizajnerskom izrazu.
| Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić
Kolekcija naglašava ideju dugovječnog dizajna nasuprot brzoj modi. Dizajner želi stvarati predmete koji nisu prolazni trend, već trajna vrijednost. Time promovira odgovorniji pristup potrošnji i estetici.
| Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić
Svaki komad nosi oznaku “Handmade in Croatia”, čime se ističe lokalna izrada. Poseban naglasak stavljen je na preciznost izrade i visoku razinu kvalitete. Kolekcija tako povezuje dizajn s domaćom zanatskom tradicijom.
| Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić
Transparentnost i boje nisu samo estetski elementi, nego i dio šire priče kolekcije. Ona povezuje mediteransku senzibilnost, tradiciju i suvremeni dizajn. Dizajner poručuje da stvara predmete koje je moguće nositi godinama, a ne samo sezonu.
| Foto: Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić
Foto Karlo Pavlić/Marin Galić