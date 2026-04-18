FOTO Sajam cvijeća u Dugom Selu: Kadrovi cvjetnog šarenila su sve što vam danas treba

Dugo Selo ovog je vikenda postalo pravo malo središte zelenih ideja, cvijeća i održivog života. U Perivoju grofa Draškovića otvorena je tradicionalna manifestacija "Za planet - drvo i cvijet"
Već na otvorenju moglo se vidjeti koliko interes vlada - od dječjih nastupa vrtićaraca i učenika Glazbene škole do brojnih posjetitelja koji su stigli po inspiraciju za vrtove i balkone. Manifestaciju je otvorio gradonačelnik Nenad Panian, naglasivši kako je cilj povezati edukaciju i zabavu te građane potaknuti na odgovorniji odnos prema okolišu.
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
Sajamski dio, koji uz Dan planeta Zemlje donosi bogat dvodnevni program za sve generacije nudi sve što treba za proljetno uređenje okućnice - od cvijeća i sadnica do vrtne opreme i domaćih proizvoda. Među izlagačima su brojni OPG-ovi koji nude sezonske biljke, začinsko bilje i presadnice povrća.
Velik naglasak ove godine stavljen je na održivost. Posjetitelje čekaju predavanja o "zero waste" vrtlarstvu, radionice izrade terarija, ali i edukacije o odvajanju otpada. Dugo Selo tu već ima dobre rezultate – stopa odvajanja približava se 50 posto, što je iznad državnog prosjeka.
Najmlađi nisu zaboravljeni – za njih su pripremljene eko bojanke, predstava "Eko klik" i radionice poput izrade kućica za ptice. Posebna atrakcija je i špilja šišmiša u Perivoju, gdje se može upoznati zaštićena kolonija velikog šišmiša.
Program se nastavlja i u nedjelju, uz sajam i radionice te festival vokalnih sastava "Zapjevat ću da me dragi čuje". Vikend u Dugom Selu tako donosi spoj ekologije, edukacije i dobre zabave - idealan izlet za cijelu obitelj.
