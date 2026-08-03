FOTO Sanja se sredila, a Zoran došao u natikačama: Pogledajte sva njihova modna izdanja

Sanja Musić Milanović izgledala je elegantno u ružičastoj dugačkoj suknji, nježo ružičastoj košulji i balerinkama iste boje. Više pozornosti ovog je puta svojom modnom kombinacijom ipak privukao predsjednik koji se zbog visokih ljetnih temperatura za ovu prigodu odrekao standardnog odijela. Za Festival je odjenuo crnu polo majicu, kratke hlače do koljena sa džepovima sa strana i smeđe papuče. | Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek