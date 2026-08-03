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FOTO Sanja se sredila, a Zoran došao u natikačama: Pogledajte sva njihova modna izdanja

Predsjednik RH Zoran Milanović iznenadio je modnim odabirom na otvorenju filmskog festivala u Vrboskoj na Hvaru. Pojavio se u crnoj majici, kratkim hlačama i šlapama. Sanja je bila uobičajeno elegantna...
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FOTO Sanja se sredila, a Zoran došao u natikačama: Pogledajte sva njihova modna izdanja
U Vrboskoj na otoku Hvaru za vikend otvoren je 3. Vrboska Film Festival, a svečanom otvorenju u subotu navečer prisustvovao je i predsjednik Republike Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović. | Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek
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U Vrboskoj na otoku Hvaru za vikend otvoren je 3. Vrboska Film Festival, a svečanom otvorenju u subotu navečer prisustvovao je i predsjednik Republike Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović. | Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek
Komentari 25

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