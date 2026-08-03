FOTO Sanja se sredila, a Zoran došao u natikačama: Pogledajte sva njihova modna izdanja

Predsjednik RH Zoran Milanović iznenadio je modnim odabirom na otvorenju filmskog festivala u Vrboskoj na Hvaru. Pojavio se u crnoj majici, kratkim hlačama i šlapama. Sanja je bila uobičajeno elegantna...
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U Vrboskoj na otoku Hvaru za vikend otvoren je 3. Vrboska Film Festival, a svečanom otvorenju u subotu navečer prisustvovao je i predsjednik Republike Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović.
| Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek
U Vrboskoj na otoku Hvaru za vikend otvoren je 3. Vrboska Film Festival, a svečanom otvorenju u subotu navečer prisustvovao je i predsjednik Republike Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović. |
Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek
U Vrboskoj na otoku Hvaru za vikend otvoren je 3. Vrboska Film Festival, a svečanom otvorenju u subotu navečer prisustvovao je i predsjednik Republike Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović.
| Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek
Sanja Musić Milanović izgledala je elegantno u ružičastoj dugačkoj suknji, nježo ružičastoj košulji i balerinkama iste boje. Više pozornosti ovog je puta svojom modnom kombinacijom ipak privukao predsjednik koji se zbog visokih ljetnih temperatura za ovu prigodu odrekao standardnog odijela. Za Festival je odjenuo crnu polo majicu, kratke hlače do koljena sa džepovima sa strana i smeđe papuče.
| Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Dario Andrišek
Predsjednik Republike Zoran Milanović sa suprugom Sanjom Musić Milanović prisustvovao je u lipnju ove godine otvorenju izložbe radova Ljube Ivančića Prah ili mirabile visu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Hrvatski predsjednik i prva dama u travnju su bili na otvorenju ZagrebDoxa 2026. i projekciji filma "Sintetičko suosjećanje".
| Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Pobjeda na predsjedničkim izborima 2020.
| Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija
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| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Goran Stanzl/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Susret 2025. s poljskim predsjednikom Dudom.
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Foto Goran Stanzl/PIXSELL
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