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KAKO JOJ USPIJEVA?

FOTO Seksi figura nije slučajna: Pogledajte što atraktivna Kiara radi za ovakav izgled

Fitness influencerica Kiara Jaye pažnju privlači sportskim izgledom i sadržajem o zdravom životu. Na društvenim mrežama dijeli detalje treninga i prehrane, a poseban naglasak stavlja na oblikovanje tijela
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FOTO Seksi figura nije slučajna: Pogledajte što atraktivna Kiara radi za ovakav izgled
Kiara Jaye je fitness influencerica i transformation coach koja na društvenim mrežama dijeli sadržaj o treninzima, prehrani i zdravim navikama. Pozornost je privukla svojim fit izgledom i pristupom koji naglasak stavlja na izgradnju mišića i jačanje tijela, a ne samo na mršavljenje. | Foto: Instagram/kiarajaye
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Kiara Jaye je fitness influencerica i transformation coach koja na društvenim mrežama dijeli sadržaj o treninzima, prehrani i zdravim navikama. Pozornost je privukla svojim fit izgledom i pristupom koji naglasak stavlja na izgradnju mišića i jačanje tijela, a ne samo na mršavljenje. | Foto: Instagram/kiarajaye
Komentari 1

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