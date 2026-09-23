FOTO Seksi figura nije slučajna: Pogledajte što atraktivna Kiara radi za ovakav izgled

Fitness influencerica Kiara Jaye pažnju privlači sportskim izgledom i sadržajem o zdravom životu. Na društvenim mrežama dijeli detalje treninga i prehrane, a poseban naglasak stavlja na oblikovanje tijela
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Kiara Jaye je fitness influencerica i transformation coach koja na društvenim mrežama dijeli sadržaj o treninzima, prehrani i zdravim navikama. Pozornost je privukla svojim fit izgledom i pristupom koji naglasak stavlja na izgradnju mišića i jačanje tijela, a ne samo na mršavljenje.
| Foto: Instagram/kiarajaye
Kiara Jaye je fitness influencerica i transformation coach koja na društvenim mrežama dijeli sadržaj o treninzima, prehrani i zdravim navikama. Pozornost je privukla svojim fit izgledom i pristupom koji naglasak stavlja na izgradnju mišića i jačanje tijela, a ne samo na mršavljenje. |
Foto: Instagram/kiarajaye
Kiara Jaye je fitness influencerica i transformation coach koja na društvenim mrežama dijeli sadržaj o treninzima, prehrani i zdravim navikama. Pozornost je privukla svojim fit izgledom i pristupom koji naglasak stavlja na izgradnju mišića i jačanje tijela, a ne samo na mršavljenje.
| Foto: Instagram/kiarajaye
Njezin cilj je, kako se opisuje kroz sadržaj, ostati vitka i istovremeno izgraditi mišićnu masu, bez pretjeranog vježbanja i rigoroznog uskraćivanja hrane. Upravo takav pristup kombinira s treninzima snage i dosljednim zdravim navikama.
| Foto: Instagram/kiarajaye
Njezin sadržaj posebno je usmjeren na oblikovanje tijela i postizanje izraženog, sportskog izgleda. Umjesto ideje da rezultate treba postići što brže, Kiara naglašava važnost kontinuiteta i jednostavnih navika koje se mogu održavati dugoročno.
| Foto: Instagram/kiarajaye
Osim treninga, na društvenim mrežama pokazuje i dio svakodnevne rutine, uključujući prehranu i životne navike. Njezina kombinacija fitnessa, zdravog načina života i naglaska na vitkoj, mišićavoj figuri privukla je velik broj pratitelja, a njezin pristup predstavljen je i među fitness influencerima koje je izdvojio Her Campus.
| Foto: Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye
Foto Instagram/kiarajaye