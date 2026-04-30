FOTO Seksi poduzetnica ispunila je svoj san: 'Znam da radim ono za što sam stvorena'

U svijetu ljepote i digitalnog poduzetništva, Jessica Kircher ističe se kao žena koja je sama izgradila svoju karijeru, ali i snažan osobni brend. Na prvi pogled, njezina estetika, njegovani izgled, profesionalni vizualni identitet i samouvjeren nastup na društvenim mrežama privlači pažnju. No iza toga stoji priča o disciplini, riziku i odlučnosti da ne ide 'lakšim putem'
Jessica je self-made lash artistica i certificirana stručnjakinja za microblading i trajni make-up. Svoj posao vodi kroz studio Cloud9 Beauty, gdje svakodnevno radi s klijenticama kojima želi dati više od same estetske usluge, želi im vratiti samopouzdanje.
Kako sama kaže, njezine usluge nisu samo ljepota, nego i “boost” za osjećaj sigurnosti i spremnosti za dan.
- Raditi za sebe može biti i iscrpljujuće i nevjerojatno uzbudljivo u isto vrijeme - istaknula je u jednom intervjuu. Iako priznaje da joj ponekad kroz glavu prođe ideja o “normalnom poslu”, brzo dodaje da je to uvijek samo kratka misao, jer se nikada nije osjećala kao netko tko pripada klasičnom radnom modelu.
Ono što njezinu priču čini posebno zanimljivom jest činjenica da nije krenula s lakoćom. Na početku karijere radila je kao bartenderica, a svoje poslovanje u ljepoti gradila je postupno, financirajući ga vlastitim uštedama.
Taj prijelaz iz ugostiteljstva u vlastiti beauty biznis bio je postupan i nesiguran, ali joj je upravo to omogućilo stabilnost i rast.
Danas naglašava da joj je važnije zadovoljstvo klijentica nego brza zarada.
aže da ne pristaje na kompromise kada je kvaliteta u pitanju te da klijentice često ne dobivaju ono što žele, nego ono što im zaista pristaje i što će dugoročno izgledati najbolje.
- Klijenti su moja najbolja reklama - ističe, naglašavajući važnost povjerenja i realnih očekivanja.
