FOTO 'Selo u oblacima': Svetište u Italiji na visini od 1789 metara

Selo Monte Santo di Lussari, na nadmorskoj visini od 1789 metara, smješteno je iznad Tarvisia i poznato po svetištu Majke Božje Višarske. Selo i crkva izgledaju kao da lebde među oblacima, stvarajući magičan dojam. Planina je simbol mira i zajedništva među narodima regije
Monte Santo di Lussari je malo selo smješteno na planini iznad grada Tarvisia u Italiji
Selo Monte Santo di Lussari smješteno je visoko u Julijskim Alpama, s vrhom na 1789 metara nadmorske visine iznad grada Tarvisia u Italiji. Planina dominira krajolikom i pruža impresivne poglede na okolne vrhove i doline. Njezina visoka pozicija čini je atraktivnom destinacijom za planinare i posjetitelje koji žele doživjeti prirodu u svom najčišćem obliku. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
