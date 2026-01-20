FOTO 'Selo u oblacima': Svetište u Italiji na visini od 1789 metara

Selo Monte Santo di Lussari, na nadmorskoj visini od 1789 metara, smješteno je iznad Tarvisia i poznato po svetištu Majke Božje Višarske. Selo i crkva izgledaju kao da lebde među oblacima, stvarajući magičan dojam. Planina je simbol mira i zajedništva među narodima regije
Selo Monte Santo di Lussari smješteno je visoko u Julijskim Alpama, s vrhom na 1789 metara nadmorske visine iznad grada Tarvisia u Italiji. Planina dominira krajolikom i pruža impresivne poglede na okolne vrhove i doline. Njezina visoka pozicija čini je atraktivnom destinacijom za planinare i posjetitelje koji žele doživjeti prirodu u svom najčišćem obliku.
Na planini se nalazi katoličko svetištu Majke Božje Višarske, koje postoji još od 14. stoljeća. Prvotna kapelica izgrađena je na mjestu gdje se, prema legendi, ukazao kip Marije Djevice s djetetom. Tijekom stoljeća svetište je više puta obnavljano zbog udara groma i oštećenja u Prvom svjetskom ratu, da bi 2000. godine doživjelo potpunu obnovu.
Selo i svetište izgledaju kao da lebde među oblacima, jer se kuće i crkva nalaze na visini iznad grada Tarvisia. Pitoreskni krovovi i uske ulice stvaraju dojam intimnosti i magičnosti, dok pogled na dolinu i planinske vrhove dodatno pojačava osjećaj da je cijelo mjesto gotovo u oblacima. Posjetitelji često opisuju atmosferu kao spokojnu i gotovo nadrealnu.
Svetište je poznato kao simbol mira i zajedništva među narodima Italije, Slovenije i Austrije. Mise se održavaju na tri jezika: talijanskom, slovenskom i njemačkom, što omogućuje komunikaciju hodočasnika iz različitih zemalja. Blizina granice naglašava važnost mjesta za međukulturni dijalog i duhovno okupljanje.
Do sela se može doći pješice ili žičarom iz mjesta Camporosso, dok cesta postoji samo za lokalno stanovništvo i opskrbu. Monte Santo di Lussari privlači posjetitelje cijele godine, ljeti zbog prirode i šetnji, a zimi zbog skijanja i biciklističkih događanja poput Giro d’Italia. Posjetitelji mogu uživati u piknicima, promatranju planinskog krajolika i miru koji ovo mjesto nudi.
