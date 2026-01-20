FOTO 'Selo u oblacima': Svetište u Italiji na visini od 1789 metara

Selo i svetište izgledaju kao da lebde među oblacima, jer se kuće i crkva nalaze na visini iznad grada Tarvisia. Pitoreskni krovovi i uske ulice stvaraju dojam intimnosti i magičnosti, dok pogled na dolinu i planinske vrhove dodatno pojačava osjećaj da je cijelo mjesto gotovo u oblacima. Posjetitelji često opisuju atmosferu kao spokojnu i gotovo nadrealnu. | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL