Obavijesti

Galerija

Komentari 17
MODA NA SINJSKOJ ALCI

FOTO Šeširi i prozračne haljine: Pogledajte kako su se dame sredile za 311. Sinjsku alku

Jest da je trka u fokusu i da svi pričaju o alkarima, momcima i slavodobitnicima, ali nije manje bitno ni pojaviti se na Sinjskoj alci u svom najboljem izdanju. U galeriji pogledajte kako su se dame sredile za 311. Sinjsku alku
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Moda na 311. Sinjskoj alci
Foto Zvonimir Barisin /PIXSELL
1/49
Foto: Zvonimir Barisin /PIXSELL
Komentari 17

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026