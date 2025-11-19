FOTO Slavonski Brod oblači svoje božićno ruho: Priprema grada za blagdansko ozračje

Središte Slavonskog Broda ovih dana polako se pretvara u pravo blagdansko središte, privlačeći poglede prolaznika sve bogatijim svjetlosnim ukrasima i zimskim dekoracijama
Prve ukrasi već se nalaze duž glavnih gradskih ulica, dok se na središnjem trgu postavljaju novogodišnje instalacije i adventske kućice koje će uskoro ponuditi mirise kolača, kuhanog vina i domaćih specijaliteta.
| Foto: Ivica Galović/PIXSELL
|
Foto: Ivica Galović/PIXSELL
| Foto: Ivica Galović/PIXSELL
Radnici užurbano dovršavaju postavljanje ukrasa, a građani s veseljem prate transformaciju grada. Mnogi kažu da upravo blagdanske dekoracije vraćaju poseban osjećaj zajedništva i topline, koji se u ovo doba godine osjeća na svakom koraku.
| Foto: Ivica Galović/PIXSELL
Tu je i klizalište koje svi iščekuju - od mlađih do starijih!
| Foto: Ivica Galović/PIXSELL
Kako se radovi približavaju kraju, očekuje se da će Slavonski Brod zasjati u punom adventskom sjaju, spreman za mnoštvo posjetitelja i brojna događanja koja tradicionalno prate blagdansko razdoblje.
| Foto: Ivica Galović/PIXSELL
