FOTO Smještaj u oblacima: Ovaj hotel nudi skypool i 'viseći' spa u talijanskim Alpama
Smješten usred veličanstvenih Dolomita, Alpin Panorama Hotel Hubertus u mjestu Valdaora u Južnom Tirolu nudi savršen spoj luksuza, prirode i vrhunske usluge. Okružen parkom od 5000 m², hotel pruža osjećaj privatnosti i mira, a spektakularni pogledi na planinske vrhove i doline čine ga idealnim mjestom za bijeg od svakodnevice
Svaka soba i suite uređeni su u toplom alpskom stilu s drvenim detaljima, balkonom ili terasom te modernom opremom, a luksuzniji apartmani nude čak privatnu saunu i prostrane kupaonice, čime boravak postaje potpuno opuštajuće iskustvo. | Foto: Booking